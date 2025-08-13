Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Vale Tudo': César e Odete viverão romance tórrido e passarão Maria de Fátima para trás

Estadão Conteúdo

Odete Roitman (Debora Bloch) não deixou ao menos Walter (Leandro Lima) se recuperar do fora que levou dela - uma vez que ela o despachou para São Paulo após ele ter envenenado a maionese da Paladar - e já encontrará um novo amante, em Vale Tudo. O sortudo da vez é César Ribeiro (Cauã Reymond).

Será daqueles romances tórridos, com direito a sexo e armações. O modelo vai entrar em campo e não jogará para perder. César procura Odete no hotel com a desculpa de entregar os vídeos sensuais que Walter gravou na produtora de Olavo (Ricardo Theodoro).

A conversa entre os dois é curta. Odete reconhecerá César da TCA e perguntará em qual departamento ele trabalha. "Consultoria. Eu sou bem versátil", responderá o malandro. "Consultoria de quê? Vai mentir para mim?", devolverá Odete. "Vou. Vou mentir, enganar, ludibriar", dirá o galã.

César fala que sabia que os dois iriam se encontrar e fará sua jogada final: "Porque eu estava esperando isso acontecer desde o dia que a gente se conheceu na TCA". Não será preciso dizer mais nada. Os dois se beijarão.

Ele não será apenas mais um amante de Odete. Quando a bomba de Maria de Fátima (Bella Campos) estourar e todos descobrirem tudo que ela fez para ficar com Afonso - e, ainda, que ela está grávida de César - a empresária já estará apaixonada pelo galã vilão. E, dessa forma, se dará a guerra entre Odete e Maria de Fátima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/VALE TUDO/ODETE/CÉSAR
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTO

Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística através do intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior

14.08.25 10h46

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

+18

Andressa Urach detalha encontro íntimo com Léo Santana e choca web: 'mexeu com meu útero'

Criadora de conteúdo adulto relembrou suposto envolvimento com o cantor baiano durante entrevista

04.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda