O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vai ter em Belém? Harry Styles anuncia festa para fãs ouvirem novo álbum

Cantor lança ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’ em 6 de março e promove audições em 40 cidades, inclusive no Brasil

O Liberal
fonte

Harry Styles (Instagram @harrystyles)

Harry Styles anunciou a realização de 40 listening parties para divulgar o álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, que será lançado no dia 6 de março. A informação foi publicada pelo próprio artista nas redes sociais, com a legenda “We wanna dance with all our friends”. Os eventos começam em 18 de fevereiro, mas as datas específicas de cada cidade ainda não foram detalhadas.

As audições ocorrerão em diferentes países e marcam a primeira série global de eventos voltados exclusivamente para apresentar o novo trabalho aos fãs. Entre as cidades confirmadas está o Rio de Janeiro, no Brasil, além de capitais na Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul e Oceania.

‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’ é o 1º álbum em 4 anos

O novo projeto marca o retorno de Harry Styles ao estúdio quatro anos após Harry’s House, lançado em 2022. Antes do anúncio das listening parties, o cantor realizou um evento especial na loja Rough Trade, em Nova York, nos Estados Unidos, onde apresentou o single “Aperture”. Centenas de fãs aguardaram por horas para acompanhar a audição inédita.

Recentemente, Styles participou do Grammy ao entregar o prêmio de Álbum do Ano a Bad Bunny, pelo disco Debí Tirar Más Fotos. No dia 28 de fevereiro, ele se apresenta no Brit Awards, em Manchester, na Inglaterra. A performance marcará a primeira vez que o artista tocará músicas do novo álbum em público.

Turnê mundial começa em 16 de maio

Após o lançamento, Harry Styles iniciará uma turnê internacional em apoio ao disco. A série de shows começa em 16 de maio, em Amsterdam, na Holanda, e contará com residências em diferentes cidades ao redor do mundo.

Um dos destaques é a temporada de 30 apresentações no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos. A nova excursão sucede a “Love on Tour”, que teve 169 datas. Ao encerrar a série anterior, o artista agradeceu ao público pelas experiências vividas ao longo da agenda.

Veja as cidades das listening parties

As audições do álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’ ocorrerão nas seguintes cidades:

  • Amsterdam (Holanda)
  • Athens (Grécia)
  • Auckland (Nova Zelândia)
  • Bangkok (Tailândia)
  • Berlin (Alemanha)
  • Bogota (Colômbia)
  • Brussels (Bélgica)
  • Budapest (Hungria)
  • Buenos Aires (Argentina)
  • Copenhagen (Dinamarca)
  • Dublin (Irlanda)
  • Helsinki (Finlândia)
  • Hong Kong (China)
  • Lima (Peru)
  • Lisbon (Portugal)
  • London (Reino Unido)
  • Los Angeles (Estados Unidos)
  • Madison (Estados Unidos)
  • Madrid (Espanha)
  • Manila (Filipinas)
  • Mexico City (México)
  • Milan (Itália)
  • Montreal (Canadá)
  • Mumbai (Índia)
  • Oslo (Noruega)
  • Paris (França)
  • Prague (República Tcheca)
  • Rio de Janeiro (Brasil)
  • San Jose (Estados Unidos)
  • Santiago (Chile)
  • Seoul (Coreia do Sul)
  • Singapore (Singapura)
  • Stockholm (Suécia)
  • Sydney (Austrália)
  • Taipei (Taiwan)
  • Tokyo (Japão)
  • Toronto (Canadá)
  • Vienna (Áustria)
  • Warsaw (Polônia)
  • Zurich (Suíça)
Cultura
.
