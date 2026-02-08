Capa Jornal Amazônia
Vai para São Paulo e quer visitar o Masp? Saiba quanto custa e os dias de gratuidade em 2026

Segundo o Masp, 55% da visitação do museu é por meio da entrada gratuita.

Estadão Conteúdo

O valor do ingresso do Masp, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, subiu novamente. Agora, à exceção dos dias e horários de gratuidade (veja abaixo), o preço da entrada comum para visitar o museu na Av. Paulista é de R$ 85.

A meia-entrada, válida para estudante, professores e maiores de 60 anos, custa R$ 42. Ao comprar pelo site, o museu cobra uma taxa de R$ 6, valor válido para todos os tipos de entrada, menos para os dias de gratuidade. O Masp recomenda a compra antecipada.

O preço do ingresso do museu paulistano vem aumentando ao longo dos anos. Em 2017, o valor era de R$ 30. Já em 2018, passou a ser de R$ 35. No ano seguinte, foi para R$ 40. Em fevereiro de 2020, logo antes da pandemia, a entrada subiu para R$ 45.

Em setembro de 2021, foi anunciado que o ingresso passaria a custar R$ 50. O preço se estabilizou até o início de 2023, quando aumentou para R$ 60. Em 2024, o valor passou a ser de R$ 70. Em 2025, chegou a R$ 75 e, agora em 2026, passa a ser de R$ 85.

Em nota ao Estadão, o Masp disse que "é um museu privado e sem fins lucrativos e a bilheteria é uma fonte de receita fundamental para manter a saúde e estabilidade financeira do museu".

Segundo a instituição, "os reajustes no valor dos ingressos ajudam a cobrir os custos operacionais, que aumentaram com a ampliação dos espaços abertos ao público, como o novo edifício e a requalificação do Vão Livre".

Em março de 2025, o Masp inaugurou seu novo prédio, batizado de Pietro Maria Bardi. O edifício foi comprado pela organização em 2005, mas o projeto de reforma só teve início em 2019 e foi feito a passos lentos. A obra custou R$ 250 milhões, valor que, segundo o Masp, foi arrecadado a partir de doações. O ingresso dá direito a visitar os dois prédios.

Dias e horários de gratuidade

O Masp oferece gratuidade para crianças com idade igual ou inferior a 10 anos e para pessoas com deficiência e um acompanhante. Nas terças-feiras, o ingresso é gratuito para todos os visitantes durante todo o horário de funcionamento. Nas sextas, a gratuidade é válida entre 18h e 21h (entrada até 20h).

Ainda segundo o Masp, 55% da visitação do museu é por meio da entrada gratuita. A instituição reforça que mantém "parceria com a Prefeitura de São Paulo para visitas educativas com escolas, além de uma programação gratuita e diversa no Vão Livre".

.
