Vai na Fé: Casal Clara e Helena aparecem em telão da Times Square

As personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) da novela 'Vai na Fé' agora são internacionais. Fãs do casal fizeram uma emocionante homenagem ao projetar um vídeo especial nos icônicos telões da Times Square, em Nova York.

O vídeo, de 15 segundos, mostrou imagens do casal 'Clarena' e mensagens de admiração. "O maior casal ficcional da TV brasileira" e "Clarena representa inclusão, amor e respeito" são algumas das frases que aparecem. Além disso, uma breve apresentação das atrizes Regiane e Priscila encerrava a exibição.

A relação entre as personagens conquistou uma grande base de fãs, que torcia pelo sucesso do casal e se empolgava com suas cenas afetuosas. Entretanto, muitos se decepcionaram quando a emissora optou por cortar várias cenas de beijos e demonstrações de afeto entre elas. Por isso, os fãs decidiram fazer uma vakinha para mostrar as cenas de romance entre Clara e Helena no telão.

O vídeo em homenagem foi exibido em um prédio da empresa TSX, que oferece um aplicativo onde é possível enviar vídeos para serem exibidos em uma das esquinas mais famosas do mundo. O custo para a exibição de um vídeo de 15 segundos é de US$ 40, aproximadamente R$ 200.

As atrizes comemoraram e agradeceram nas redes sociais. "Isso é real? Não estou acreditando", comentou Regiane Alves em seu perfil do Twitter. "Estou aqui sem palavras com tanto carinho recebido nesse dia de hoje", escreveu Priscila.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)