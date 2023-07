‘Upbeat’: segunda temporada de podcast traz liderança feminina e criativa na publicidade

Contando histórias sobre a publicidade e assuntos relacionados a área, o Spotify, serviço de streaming de música, estreou a segunda temporada de Upbeat, disponível em áudio e vídeo, de forma gratuita na plataforma. Diferente da primeira, agora, são cinco mulheres líderes criativas que vão discutir os assuntos, trocando experiências e falando sobre o futuro.

VEJA MAIS

Ao todo são 11 episódios em vídeo, onde o produto é apresentado por um convidado para comentar sobre as suas vivências. Dentre elas, estão representadas as renomadas agências de publicidade do país como Ogilvy, Galeria e Artplan. Saiba quem participa:

Anna Martha Silveira, Executive Creative Director e Chief Culture Officer da FCB Brasil, irá debater sobre as tendências criativas e o poder de segmentação do áudio digital. Ela ainda irá explicar o papel de uma Chief Culture Officer dentro de agências e a importância do cargo para atingir objetivos de negócio.

Deh Bastos, diretora de Criação e Conteúdo da Publicis, vai falar sobre os formatos longos em áudio digital e a força deles, além de qual papel desempenha a comunicação em áudio como ferramenta de educação.

Joana Mendes, presidente do Clube de Criação fará em seu episódio um balanço do biênio em que está à frente do Clube e vai destacar o protagonismo das produtoras de áudio no ecossistema de podcasts.

Keka Morelle, CCO da Wunderman Thompson, vai destacar a diversidade de formatos que o áudio permite às marcas; já Mariana Sá, chief Creative Officer da Artplan, fala sobre a parceria entre o áudio e grandes anunciantes.