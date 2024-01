Universal anuncia novo parque com ‘Harry Potter’, ‘Super Mario’ e ‘Como Treinar O Seu Dragão’

A Universal anunciou a inauguração do Epic Universe, novo parque temático, para 2025. A informação foi revelada nesta terça-feira, 30. A poucos quilômetros de distância do Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay, o local é chamado de “encontro do futuro com presente” e conta com mais de 50 atrações, entretenimento, restaurantes e experiências de compras. O espaço fica localizado em Orlando, Flórida (Estados Unidos).

O Epic Universe oferece espaços para Harry Potter, os videogames da Nitendo (como Super Mario), o mundo de Como Treinar O Seu Dragão e o Dark Universe. Para conhecer os quatro universos dentro do parque, os visitantes devem passar pelo Celestial Park, que conta com montanha-russa, carrossel que simula aproximação da Via Láctea, rosa-dos-ventos gigante, experiências gastronômicas e de compras.

Celestial Park no Parque Epic Universe (Reprodução / Universal)

“Teremos um parque onde poderemos passear pela natureza e ser guiados pelas estrelas, rodeados de elementos icónicos que materializam sonhos em mundos imersivos de histórias épicas, e com um nível de tecnologia que levará a experiência a um novo nível”, fala Gabriela Lander, diretora de Facility Design da Universal Creative.

O espaço de Harry Potter é chamado de “The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic” (”O Mundo Bruxo de Harry Potter - Ministério da Magia”, em tradução livre do inglês). Lá, os visitantes conhecerão a mágica Paris de 1920, vista nos longas de “Animais Fantásticos”, misturada ao Ministério da Magia presente na saga do Menino Que Sobreviveu.

Parque Epic Universe conta com cinco espaços temáticos (Reprodução / Universal)

Enquanto isso, no “Super Nitendo World” (”Mundo Super Nitendo”, em tradução livre do inglês), o famoso cano verde será a porta de entrada. Os visitantes vão mergulhar no universo de Mario, Luigi, Princesa Peach e Donkey Kong.

Para os fãs de Banguela e Soluço, o “How to Train Your Dragon - Isle of Berk” (”Como Treinar O Seu Dragão - Ilha de Berk”, em tradução livre do inglês) será um espaço ideal. Lá, os visitantes poderão voar em dragões.

No “Dark Universe” (”Universo Escuro”, em tradução livre do inglês), os visitantes poderão conhecer os experimentos da Dra. Victoria Frankenstein e paisagens sombrias onde monstros passeiam.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)