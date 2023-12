Universal Pictures divulga o primeiro trailer de Kung Fu Panda 4; vídeo

A Universal Pictures divulgou na última quarta-feira, 13, o primeiro trailer de Kung Fu 4. A produção tem previsão de estreia nos cinemas de todo o Brasil para março de 2024.

Na nova sequência, Po é designado a se tornar o Líder Espiritual e deverá escolher um novo Dragão Guerreiro. No entanto, o corajoso panda se depara com uma nova vilã, a Camaleoa, que deseja obter o Cajado da Sabedoria, que daria à personagem o poder de convocar todos os mestres vilões. Caberá ao Po combater essa força maligna, com muita doçura, bondade e, claro, golpes incríveis de Kung Fu.

Kung Fu Panda 4 tem direção de Mike Mitchell (Trolls, Shrek Para Sempre) e codireção de Stephanie Ma Stine (série She-Ra e as Princesas do Poder). Rebecca Huntley (Os Caras Malvados) assina a produção. Clique aqui para ver o trailer do filme.