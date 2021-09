Uniformes que seriam incinerados tornam-se peças de desfile de moda

A iniciativa do projeto 'Pará Virou Moda' traz em suas produções roupas sustentáveis no estilo vintage, produzidas a partir do reaproveitamento de uniformes de trabalho que seriam incinerados. A coleção será apresentada para o público em desfile, e dará início a uma série de exposições e futura comercialização de algumas roupas produzidas pelo estilista responsável.

O projeto tem o patrocínio da Equatorial Pará, o apoio da Fábrica Esperança e da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – SEMCAT/Ananindeua. Uma parte dos lucros será revestida em renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Belém e fora do estado.

Os uniformes transformados foram doados pela Equatorial. As peças seriam incineradas quando surgiu a oportunidade de transformá-las em uma coleção de roupas sustentáveis. A montagem e planejamento dos figurinhos aconteceu durante oficinas ministradas pelo estilista Tony Palha.

Tiago Gomes, produtor cultural do 'Pará Virou Moda' afirma que a iniciativa tem como objetivo promover um processo educativo com a reutilização de peças. "Utilizamos matéria prima da natureza e materiais recicláveis, demonstrando o cuidado com o meio ambiente, convertendo em forma de arte, assim mostrando o Pará de uma maneira mais rica”, diz.

O desfile será realizado nesta terça, 21, no salão nobre da Associação Comercial Paraense (ACP), na Av. Presidente Vargas ,158 ao lado do Banco do Brasil. O início será a partir das 19 horas.