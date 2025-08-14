Capa Jornal Amazônia
Último show de Gal Costa será lançado em disco nos 80 anos de nascimento da cantora

Estadão Conteúdo

O produtor Marcus Preto, um dos curadores do Coala, anunciou, em uma entrevista nesta quarta-feira, 13, ao programa Fim de Tarde, da Rádio Eldorado, que o áudio da apresentação de Gal Costa no festival, gravado no dia 17 de setembro de 2022, será lançado - inclusive em um vinil duplo. Trata-se da última apresentação da cantora.

O álbum Gal Costa Ao Vivo no Coala, da gravadora Biscoito Fino, está previsto para chegar ao mercado no dia 26 de setembro, quando Gal completaria 80 anos. O registro completo em vídeo já está disponível no YouTube. O show que Gal apresentou no Coala naquele dia trouxe parte do repertório de sua última turnê, As Várias Pontas de Uma Estrela, com a qual Gal excursionava pelo Brasil. Nele, estão músicas como Açaí, Brasil, Fé Cega, Faca Amolada, Dom de Iludir, Nada Mais e Paula e Bebeto.

Por se tratar de uma apresentação dentro de um festival, o setlist sofreu algumas alterações, como o acréscimo das músicas Palavras no Corpo e Quando Você Olha Pra Ela. O show ainda contou com as participações dos músicos Tim Bernardes e Rubel.

Gal, uma das principais nomes da música brasileira, morreu em 9 de novembro de 2022, aos 77 anos. A cantora sofreu um infarto agudo do miocárdio. O atestado de óbito de Gal também trouxe a informação de que a cantora tratava uma neoplasia maligna (câncer) de cabeça e pescoço.

Quando será o Coala 2025?

Neste ano, o Coala Festival ocorre nos dias 5, 6, e 7 de setembro e terá atrações como Caetano Veloso, Nando Reis, Liniker, Chico Chico, Tim Bernardes e Arthur Verocai.

