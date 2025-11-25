Último episódio da temporada de Mundo Brega Pará será nesta sexta (28)

Nesta sexta-feira (28), o quarto e último episódio do programa "Mundo Brega Pará" será exibido às 17h durante a programação da Rádio Liberal FM. Na última sexta-feira (21), o episódio que seria exibido com a participação de Valéria Paiva, precisou ser adiado devido um problema de saúde com um familiar da convidada. Para o programa desta sexta (28), os convidados serão a cantora Viviane Batidão e Beny Pérola Negra, além do violinista Andinho Farias. A transmissão será ao vivo na Rádio Liberal FM e no canal O Liberal do YouTube, às 17h.

VEJA MAIS

Com a apresentação de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, a temporada de estreia do programa teve participação de diversos artistas da cena paraense e promete um último episódio marcante. Em suas três primeiras exibições Kim Marques e Nirah; Rebeca Lindsay e Edilson Moreno; Zaynara e Nelsinho Rodrigues apresentaram versões acústicas de sucessos marcantes, acompanhados ao violão por Andinho Farias, produtor musical e especialista em brega.

O Ministério do Turismo patrocina a iniciativa, alinhada à campanha nacional de valorização do brega, após o reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega pela ONU. O ministro Celso Sabino, que participou da estreia, destacou a importância do ritmo para a cultura e economia local. “O Brega nasceu aqui, está na nossa raiz, emprega muita gente, movimenta muito a nossa economia. A quantidade de dinheiro que circula por causa do Brega em todo o Pará, em várias regiões, todos os dias”, comentou.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)