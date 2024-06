Cantor Chrystian morreu logo após exibição de entrevista sobre sua saúde; vídeo

Uma coincidência nada agradável vem chamando a atenção da internet e dos fãs da dupla Chrystian e Ralf, nesta quinta-feira (20). A última entrevista concedida pelo cantor, onde ele falava sobre seu estado de saúde, foi exibida horas antes de sua morte, ocorrida no final da noite.

Ele esteve na terça-feira (18), no SBT para ser entrevistado por Danilo Gentilli. A exibição ocorreu no dia seguinte, pouco tempo antes dele morrer. Nela, Chrystian falou todos os detalhes de como estava; assista:

Qual a causa da morte do cantor Chrystian, que fazia dupla com Ralf?

A morte do cantor foi informada por meio de nota publicada pela assessoria nas redes sociais. Um dia antes, a equipe de Chrystian já havia confirmado o cancelamento do show que o mesmo faria na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, no próximo sábado (22).

Em fevereiro, a equipe do artista explicou que ele tinha uma condição genética chamada rim policístico, que compromete o desempenho renal dele. Chrystian deveria passar por um transplante de rim até o fim de 2024, e a doação seria feita pela esposa dele, Key Vieira, mas ela foi adiada para o final de 2024 após exames preparatórios, pois ele precisou passar por um cateterismo.

