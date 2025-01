Uirandê e Seu Edvaldo se apresentam neste domingo (26), em Belém

A população paraense, fã de carimbó e de discotecagem, tem um encontro marcado no Espaço Cultural Apoena neste domingo (26). A programação começa com a discotecagem de Seu Evaldo, pesquisador da música paraense há mais de 25 anos, que promete um passeio pela linha do tempo musical, e do músico e compositor Uirandê, que traz as raízes do carimbó em suas composições para traduzir a riqueza cultural do povo amazônico. A programação faz parte do projeto “Visão e Conexão” do MúsicaParaense.Org em parceria com o Espaço Cultural Apoena.

Em busca de reforçar o compromisso, a preservação e a valorização da música paraense, o MúsicaParaense.Org firmou uma parceria com o Espaço Cultural Apoena. Inspirado na tradução do nome Apoena, que em Tupi-Guarani significa “aquele que enxerga longe”, nasceu o projeto “Visão e Conexão”, com o intuito de promover encontros de artistas consagrados e talentos promissores em um único espaço. Sendo assim, todos os fins de tardes dos domingos, a celebração da diversidade cultural tem um lugar para chamar de seu, o Espaço Cultural Apoena.

Para abrir o projeto em grande estilo, Seu Edvaldo preparou sets que irão fazer o público viajar pela linha do tempo da música paraense. Misturando artistas consagrados da música popular paraense com os novos talentos, o pesquisador da música regional promete uma apresentação que mostrará toda a riqueza sonora do estado. Além da viagem no tempo, Seu Edvaldo inclui na sua apresentação lançamentos e revisitações de mestres e mestras renomados do carimbó, conectando o passado e o presente.

A atração principal da noite é o músico e compositor Uirandê, conhecido por carregar em sua essência a alma da Amazônia. Com raízes profundas no carimbó e influenciado pelo marabaixo de Macapá, Uirandê, natural de Outeiro, conta nas suas composições as suas vivências e as histórias de sua cidade natal, como forma de enriquecer a cultura regional, além de ser filho de Joãozinho Gomes, um dos maiores compositores do cancioneiro amazônico.

Celebrado como um momento especial em sua trajetória, Uirandê afirma que sua apresentação é um momento importante de sua carreira solo. “Eu venho desenvolvendo parte desse trabalho ao longo desses anos de músico popular nas ocupações e movimentos culturais, sempre somando ao trabalho de amigos e mestres, e até mesmo do meu pai. E o sentimento é de me expressar de maneira mais certeira dentro da minha poesia e musicalidade.”, afirma Uirandê.

Suas letras carregam uma poesia que conversa diretamente com as suas heranças culturais, incorporando a musicalidade e a filosofia Bantu ao seu trabalho, como forma de criar uma ponte entre a inovação e a tradição da música paraense. O artista promete ao público uma viagem musical e poética, utilizando a sensibilidade e a autenticidade para conduzir a plateia em uma jornada musical e poética.

Dessa forma, a noite deste domingo (26) será inesquecível para quem comparecer ao Espaço Cultural Apoena, onde a principal convidada será a música e a dança paraense. Com as apresentações de Seu Edvaldo, Uirandê e sua banda repleta de talentos, o público pode aguardar uma performance vibrante, cheia de energia e conexão, como forma de presente dos artistas para os amantes da cultura amazônica que estarão no local.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)