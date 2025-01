Rei Momo dá início ao Carnaval 2025 com cortejo fluvial em Belém

O Rei Momo é uma figura lendária do carnaval brasileiro, que representa a alegria, o humor e a irreverência da festa. Ele é escolhido para reinar sobre os foliões durante os dias de carnaval, recebendo a coroa, o cetro e a faixa que o distinguem como o líder da folia.

Neste sábado (25), ocorrerá o cortejo fluvial do Rei Momo, abrindo oficialmente o Carnaval 2025 em Belém. O Rei Momo irá desfilar pela Orla de Belém, acompanhado da furiosa Banda “Pierrots Decadentes”. O rei e a banda desembarcarão na Escadinha da Baía do Guajará e seguirão em cortejo até o Boulevard da Gastronomia, na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, onde comandarão mais uma batalha de confetes. De acordo com a organização, a folia seguirá até o anoitecer, regada a marchinhas e frevos.

“A expectativa aqui está maravilhosa, estamos dando os últimos ajustes nas fantasias, colocando as últimas pedras. O Rei Momo está muito feliz de poder participar, trazer alegria para a cidade, ele que vai expulsar a tristeza. É um momento para a gente de confraternização. O Carnaval nós somos entusiastas. O querido personagem, rechonchudo e irreverente, é historicamente o rei do Carnaval. A ele são entregues, simbolicamente, as chaves da cidade e, com isso, está aberto o reinado da folia, onde Momo reina absoluto até a quarta-feira de cinzas, em todas as esferas da sociedade, já que ele próprio é a personificação do Estado”, disse Luiz Silva, produtor do evento.

Silva destacou a proposta de resgatar o carnaval tradicional e familiar, com segurança e diversão para todas as idades. “Um carnaval da família, um carnaval para as crianças, para os mais velhos, um carnaval onde você pode vir brincar com segurança, sentar numa mesa, assistir a uma batalha de confetes, ver os blocos, ver os mascarados, ver os cordões. Um carnaval que já não se vê há muito tempo e que era um charme da cidade e que agora está voltando”, declarou.

O Rei Momo é um símbolo do Carnaval em muitas festividades latino-americanas, principalmente no Brasil e na Colômbia. A sua aparição marca o início das festividades do Carnaval. No Brasil, o primeiro registro do Rei Momo foi em 1910, quando o palhaço Benjamin Oliveira o representou no Circo Spinelli. Os primeiros concursos de Rei Momo começaram na década de 1950.

Sua origem remete ao tempo da Antiguidade Clássica, mais especificamente à mitologia grega. Pouca gente sabe, mas Momo, na verdade, era uma deusa. Filha de Nix (divindade da noite), era a personificação do sarcasmo, reclamação e delírio, patrona dos poetas e escritores. Ela era representada usando uma máscara e balançando guizos. Por seu jeito irônico, acabou sendo expulsa do Olimpo. Os gregos incorporaram a figura de Momo a algumas de suas comemorações, principalmente às festas de Dionísio, deus do vinho e da farra. Momo era gordo para simbolizar fartura e abundância.

Belém já teve o maior Rei Momo do Brasil. Na época, não havia internet e a TV ainda engatinhava. Foi a revista Cruzeiro, a maior da época, que promoveu uma espécie de concurso reality show, onde, após alguns dias na cidade do Rio de Janeiro, foi eleito o Rei Momo do Brasil: o paraense “Mário Cuia”. Carismático, logo se transformou em um ícone da cidade. Era tão idolatrado que a cidade inteira aguardava eufórica, ao longo da Avenida Presidente Vargas, seu desfile em carro aberto. Reverenciado por todos, era figura obrigatória nos bailes de salão e batalhas de confetes da cidade. Sua morte súbita causou comoção geral e parou Belém. Uma multidão com cerca de 10 mil pessoas acompanhou o cortejo fúnebre, da casa dele, na Praça Eneida de Moraes, até o cemitério, onde foi enterrado com honras de chefe de Estado. Um ícone da cidade que agora está sendo resgatado no carnaval da Belle Époque.

Barqueata do Rei Momo

• Cortejo Fluvial: 15h30

• Chegada do Rei Momo: 16h20

• Cortejo até o Point Açaí: 16h30

• Data: Sábado (25)

• Local: Escadinha da Baía do Guajará

• Entrada: Grátis