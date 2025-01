David Brazil diz amar o Pará durante o ensaio da Grande Rio para o Carnaval 2025; veja

No último domingo (19), durante o ensaio da Escola de Samba Grande Rio, David Brazil, em conversa com o repórter Juan Filder, disse amar a culinária do Pará e a receptividade dos paraenses. A Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio vive um momento crucial na preparação para o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, que ocorre do dia 2 ao dia 4 de março na Marquês de Sapucaí, com a participação de diversas celebridades.

VEJA MAIS

Presente no ensaio, o ator e apresentador revelou que o que faze ele amar o Pará é carinho dos paraenses e a culinária regional.

“Eu sou uma pessoa que come muito, então eu amo a comida, amo o clima e o carinho das pessoas. Já fui algumas vezes lá e sempre que vou, sou muito bem recebido. Quando eu soube que a Grande Rio ia homenagear o Pará, eu fiquei muito feliz. Então é tudo de bom, o Pará, as pessoas, o carinho e o respeito”, disse David Brazil.

Sobre o desfile da escola de samba, David disse que os paraenses podem esperar um desfile campeão. “A escola está felicíssima, o enredo está lindo, as fantasias, a gata. Todo mundo está feliz. E diga-se de passagem, foi escolhido o melhor samba de 2025. A todos os paraenses um beijão com muita gratidão e fiquem na torcida, Grande Rio e Pará 2025.”, finalizou o artista convocando a torcida da população paraense pela Acadêmicos da Grande Rio neste Carnaval.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)