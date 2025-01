Mangal das Garças terá Oficina de Muralismo para crianças neste domingo (26/01)

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém oferece ao público no próximo domingo (26) mais uma edição do projeto infantil de educação ambiental Ecoarte, com Oficina de Muralismo. Como resultado da ação, as crianças farão juntas uma grande pintura. A atividade gratuita ocorrerá a partir das 10h, no Armazém do Tempo, próximo à entrada do Parque. O Mangal é aberto ao público de terça-feira a domingo, das 8h às 18h.

O Ecoarte ocorre todos os domingos, sempre com atividades diferentes, que incentivam as crianças a desenvolver, de forma lúdica e criativa, uma boa relação com o meio ambiente. A Oficina de Muralismo permite às crianças a possibilidade de expressar ideias e sentimentos durante o processo criativo.

“As oficinas com arte, como essa que faremos neste domingo com a pintura de um grande mural, ajudam as crianças a desenvolver, por exemplo, a criatividade, a coordenação motora e a comunicação não verbal, além de promover o exercício da sociabilidade, por meio da atividade em grupo”, disse Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de Comunicação, Marketing e Cultura da OS Pará 2000, que administra o Mangal.

Após a parte lúdica, as crianças e seus familiares poderão aproveitar os demais atrativos do Mangal, que mantém uma programação diária gratuita, e ainda os espaços de visitação monitorada, como a Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação.

Programação diária

As atividades do dia iniciam às 8h30, com a ação de Alimentação das iguanas, segundo o cronograma divulgado pelo projeto. Em seguida, às 9h, será realizada ação a Passeio mini rapinante (de terça a sexta-feira), seguida pela atividade Soltura das borboletas, às 10h, cuja participação do público será feita após consulta na bilheteria sobre sua realização.

Às 10h15, a programação continua com a Alimentação de tartarugas, seguida pela Atividade de Falcoaria, que costuma encantar os pequenos com a beleza das aves de rapina. Já a atividade Alimentação das garças ocorre em dois horários: às 11h e às 15h. Às 17h ocorre o Passeio com as corujas, nos dias de terça a sexta-feira. Às 17h30, será realizada a Alimentação das garças.

O Projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

Serviço

Projeto Ecoarte. Domingo (26 de janeiro), às 10h, no Parque Mangal das Garças - Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha. Entrada franca.