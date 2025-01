Mangal das Garças completa 20 anos no domingo com programação especial para visitantes

No próximo domingo, 12, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças completa 20 anos de funcionamento e, em celebração à data, os visitantes poderão contar com uma programação especial. No dia, serão realizadas edições festivas dos principais projetos que ocorrem no local, além de gratuidade em ambientes que, normalmente, têm taxa de visitação. A programação será das 8h ao meio-dia, e a visitação dos espaços até as 18h.

O Mangal das Garças foi entregue como um presente à capital no ano de 2005, por isso faz aniversário na mesma data que a cidade de Belém. O local se tornou um dos pontos turísticos mais apreciados da capital paraense, somente em 2024, por exemplo, o Parque recebeu cerca de 350 mil visitantes.

Plantando para o futuro

A programação de aniversário do Mangal começa com o plantio de duas mudas de samaúma que foram retiradas antes da queda da famosa samaúma da Praça Santuário de Nazaré. A ação será realizada próximo à entrada do Parque, sendo uma parceria com a ONG Asflora.

Momento EcoZoo

O “Momento Ecozoo”, projeto gratuito que apresenta ao público informações e curiosidades sobre os animais que vivem no Parque, terá uma edição especial. Serão apresentados dois animais: o guará e o gavião Alba.

“O guará também é um grande símbolo do Parque, pois nos trouxe o título de primeiro Parque do Brasil a realizar a reprodução assistida desse espécime. De 2023 a 2024 mais de 40 espécimes desta ave nasceram no Mangal. Além disso, também somos reconhecidos nacional e internacionalmente pelo trabalho com reabilitação e bem-estar de aves em geral, incluindo as rapinantes, como o gavião Alba”, destaca Basílio Guerreiro, biólogo do Parque.

Programações especiais e visitação gratuita integram a festividade pelos 20 anos do Mangal das Garças. (Beatriz Santos / Ascom OS Pará 2000)

Atividades lúdicas para a família

A festa continua com o Projeto Ecoarte, no qual as crianças e suas famílias participam gratuitamente de atividades lúdicas e criativas voltadas para a educação ambiental e o desenvolvimento infantil. O projeto ocorre todos os domingos no Mangal, e neste domingo de celebração a atividade será uma oficina de garça de papel e vaso reciclável.

“Para comemorar os 20 anos do Mangal, nada melhor do que homenagear as garças, que dão nome ao Parque. É interessante ver o encantamento dos visitantes com essas aves de vida livre que todos os dias fazem um verdadeiro show no céu do Mangal, e deixam todos impressionados”, comenta tio Arthur, integrante do Clube da Animação, responsável pela oficina desta semana.

Observação de abelhas nativas

Desde 2022 o Mangal das Garças desenvolve um projeto de criação de abelhas nativas sem ferrão, cujo objetivo é destacar a importância desses espécimes para o meio ambiente. Domingo (12), de 9h às 12h, os visitantes poderão ver as abelhas de perto, observar o modo de vida, as colmeias, e receber explicações de uma equipe técnica especializada, além de conhecer mais sobre esse trabalho realizado no Parque.



As casinhas das abelhas ficam localizadas nas proximidades da ilha das aves, no caminho da Reserva José Márcio Ayres.

Espaços que normalmente têm taxa de visitação funcionarão gratuitamente no aniversário do Mangal. (Bruno Cecim / Agência Pará)

Espaços com gratuidade

Neste domingo (12), de 8h às 18h, os visitantes poderão usufruir gratuitamente do Memorial Amazônico da Navegação e do Farol de Belém, espaços que normalmente são monitorados e para os quais existe taxa de visitação.

“Queremos convidar o público para participar desse momento especial, no qual poderão usufruir de tudo de melhor que nosso Parque oferece, além disso, queremos convidar a todos para cantar parabéns ao Mangal, com direito a bolo e muita alegria”, propõe Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de Marketing e Cultura da OS Pará 2000.

Além da programação de aniversário, o Mangal possui uma programação diária. Confira:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças



Serviço

20 anos Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Data: 12 de janeiro (domingo)

8h às 18h – Gratuidade nos espaços monitorados: Farol, Borboletário e Memorial Amazônico da Navegação.

9h às 12h – Observação de abelhas nativas

No período de 9h às 12h, no entorno e na área interna do Armazém do Tempo, serão desenvolvidas as seguintes atividades, na ordem:

- Plantio mudas de samaúma (próximo à entrada do Parque)

- Ecozoo com apresentação do guará e do gavião Alba

- Parabéns, Mangal!

- Ecoarte com oficina de garça de papel e vaso reciclável