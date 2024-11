Projeto Ecoarte promove atividades lúdicas para as crianças no Mangal das Garças

O Governo do Pará garante lazer e diversão das crianças por meio de oficinas do projeto Ecoarte, que são oferecidas gratuitamente, no Mangal das Garças, em Belém. As atividades ocorrem por temporadas, e promovem diversão com educação ambiental e contato com a natureza.

O Ecoarte tem como objetivo fomentar a educação ambiental por meio da arte em atividades lúdicas e criativas como oficinas com material reciclável, pintura, teatro ao ar livre com temáticas ambientais, brincadeiras e outros. As atividades são realizadas sempre aos domingos, pela manhã. A programação é gratuita.

Em um desses domingos é realizado o Ecozoo, quando um animal é acompanhado por um tratador do parque, que vai ser apresentar aos visitantes a espécie, podendo em alguns casos até interagir. A intenção é propor um aprendizado sobre a vida daquele animal, seus hábitos de alimentação, reprodução, curiosidades em geral. Não é preciso inscrição, basta chegar e participar.

Quando ocorre somente o Ecoarte, as atividades tem início às 10h, e às 9h quando tem o EcoZoo. Neste mês de outubro, em virtude de eleições municipais e Círio, só haverá edição no dia 20.

De acordo com Fernanda Scaramuzzini, coordenadora do Mangal das Garças, não tem idade mínima nem máxima para participar do Ecoarte.

"Pode ser do bebezinho até a criança de mais idade que queiram ter dicas e informações de como preservar o meio ambiente usando papel reciclável, pintando animais que estejam em extinção, então é sempre uma didática, da maneira mais lúdica possível, divertida, às vezes fazendo brincadeiras de antigamente, pular corda, amarelinha, resgatando também essa memória afetiva. Esses projetos são muito importantes para a Organização Pará 2000, porque cumprem seu papel de educação ambiental dentro do mangal, que trabalha isso, trabalha com a preservação dos animais, com a reprodução das espécies, e o público tem comparecido bastante todos os domingos", explica a gestora.

A advogada Joseane Neves costuma levar o filho para participar das atividades do Ecoarte. “Manter o contato com a natureza é muito importante, principalmente para o meu filho que é autista. Ele consegue desenvolver com mais calma as atividades e adora ter contato com a natureza. As atividades também tem ajudado na inclusão social e na educação ambiental das crianças”, afirma.

Pai da pequena Kyara, Gleyson Silva conta que aproveita a programação junto com a filha. "Tenho gostado muito das oficinas, minha filha tem aprendido bastante, tem tido contato com a natureza, é uma programação bem lúdica para as crianças, além de interagirem com animais, com a natureza, são momentos muito bons ali", detalha.