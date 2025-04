Globo brinca com silhueta de Lady Gaga e tela do Windows sobre show em Copacabana

A TV Globo compartilhou uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira (16), associando um papel de parede do sistema operacional de computadores Windows com a silhueta da cantora Lady Gaga, que fará um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 3 de maio. A brincadeira surgiu nas redes sociais com a comparação da paisagem, em que aparece uma praia e algumas grandes rochas, com o rosto da cantora visto em um ângulo lateral, ressaltando o nariz avantajado da cantora do hit "Bad Romance", que parece encaixar perfeitamente em uma parte da imagem.

"Às vezes, uma silhueta diz mais que duas palavras com 4 letras cada uma… Diz tanto que revelou que Kenya Sade e Ana Clara vão apresentar o show da mami 📺 Dia 3 de maio, LADY GAGA, na minha telinha!", escreveu o perfil da TV Globo na legenda da publicação, anunciando as apresentadoras do evento.

A emissora entrou na brincadeira dos enigmas no contexto percebido pelos internautas de que as empresas patrocinadoras do evento não mencionam diretamente o nome principal atração em suas divulgações, se limitando somente em termos conhecidos pelos fãs, como "Mother Monster" e "Mami".

Nos comentários, usuários da rede social também brincaram junto da emissora. "Show da cantora **** ****", escreveu o ex-BBB 21 João Luiz Pedrosa, fazendo um enigma com o nome de Lady Gaga. "Ansioso pelo show da cantora Stefani Joanne Angelina Germanotta!", comentou outro, mencionando o nome real e não o artístico da cantora. "Isso seria sobre o show de Copacabana de uma artista misteriosa???", questionou um terceiro, em tom de brincadeira.