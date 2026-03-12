Capa Jornal Amazônia
Turnê internacional de K-pop confirma show em Belém com idols sul-coreanos

Apresentação da WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING acontece em abril e reúne artistas do pop asiático

Hannah Franco
fonte

Turnê WAY BETTER WORLD TOUR traz artistas de K-pop para Belém. (Divulgação/Way Better)

A cidade de Belém está entre os destinos brasileiros que receberão a turnê WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING, que reúne artistas do cenário do K-pop em uma série de apresentações pelo país. O show na capital paraense está marcado para o dia 17 de abril, às 19h30, no Teatro Resolve.

A turnê internacional contará com apresentações dos artistas sul-coreanos HELLO GLOOM, from20, Kang Yuchan e Lim Sejun, nomes conhecidos entre fãs do pop asiático. O Brasil receberá 12 apresentações entre os meses de março e abril.

Artistas fazem parte de coletivo criativo

Os quatro artistas integram a WAY BETTER, projeto independente fundado por from20 e HELLO GLOOM. O coletivo atua em diferentes áreas criativas, incluindo música, audiovisual e moda, buscando ampliar a liberdade artística dentro da indústria do K-pop.

Antes da carreira solo, from20 integrou o grupo BIGSTAR, ativo até 2019. Depois do fim da banda, ele iniciou novos projetos musicais e lançou diversos singles, entre eles “Eye Candy”.

HELLO GLOOM, também conhecido como Ungjae, ganhou notoriedade como integrante do grupo IMFACT. Após o encerramento das atividades do grupo em 2022, ele passou a investir na carreira solo e lançou o EP “Because I Was Young Boy”.

Carreiras individuais ganham destaque

A turnê também contará com a participação de Kang Yuchan, artista que ficou conhecido como membro do grupo A.C.E e que também integrou o projeto musical UNB. Além da música, ele atua em produções de teatro musical e iniciou oficialmente sua carreira solo em 2025.

Completando o line-up está Lim Sejun, cantor que ganhou projeção como integrante do grupo VICTON. O artista iniciou uma nova fase da carreira após deixar sua antiga agência e lançar trabalhos individuais.

Mais informações sobre ingressos e programação do evento podem ser encontradas nas redes sociais dos organizadores da turnê.

Serviço

Evento: WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING – K-pop em Belém
Data: 17 de abril
Horário: 19h30
Local: Teatro Resolve
Endereço: Av. Sen. Lemos, 3153 – Sacramenta (IT Center), Belém
Ingressos: https://meaple.com.br/kbeat

Informações: @kbeat_enter ou @srta.kim_koreanfood

