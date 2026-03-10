Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Heeseung deixa Enhypen e se prepara para lançamento de carreira solo

O Enhypen seguirá as atividades, porém agora com seis integrantes

Estadão Conteúdo
fonte

Heeseung, ex-integrante do Enhypen (Divulgação)

Nesta terça-feira, 10, Heeseung anunciou sua saída do grupo de k-pop Enhypen. A informação foi divulgada em um comunicado publicado pela Belift Lab.

O Enhypen seguirá as atividades, porém agora com seis integrantes.

"Por meio de conversas profundas sobre a visão de futuro de cada integrante e a direção da equipe, confirmamos que Heeseung tem um caminho musical claro que deseja seguir. Após cuidadosa consideração, decidimos respeitar suas aspirações", dizia a declaração.

O artista compartilhou uma carta em suas redes sociais, direcionadas aos Engene - nome pelo qual são conhecidos os fãs do Enhypen. "Engene, como todos vocês sabem, eu tenho trabalhado no meu projeto pessoal e passei muito tempo esperando poder mostrá-lo a vocês. Havia muitas coisas que eu queria apresentar, mas eu também não queria colocar a minha ambição pessoal à frente do grupo", escreveu.

"Estou bem ciente das preocupações de vocês e das diversas histórias que circulam. Vou me preparar arduamente para reencontrá-los o mais rápido possível. O desejo de voltar com uma imagem melhor é mais sincero do que qualquer outra coisa", completou. "Como os engene sempre me deram amor e carinho constantes, sinto muito por saber que vocês ficaram surpresos e preocupados. Entendo que isso é um reflexo do quanto vocês se importam comigo e cuidam de mim. Serei alguém que segue em frente sempre lembrando de tudo o que os engene nos deram até agora'.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/K-POP/ENHYPEN/HEESEUNG/CARREIRA SOLO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10/03)?

O filme "90 Minutos no Paraíso" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

10.03.26 11h00

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda