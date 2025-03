Trio SalDoce lança ‘Volta a Fita’, nova música sobre relacionamentos tóxicos e superação

O trio feminino SalDoce, formado por Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis, lançou na última quinta-feira (13/03) a música "Volta a Fita", que aborda as complexidades de relacionamentos tóxicos e o processo de autodescoberta. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais.

A composição reflete experiências vividas pelas integrantes do grupo, que revisitam relações passadas e transformam suas vivências em um processo de reflexão. A música retrata diferentes fases de um relacionamento, desde o início até o momento de percepção de que, em alguns casos, a relação pode se tornar prejudicial.

Durante o lançamento, Brenda Luce destacou um trecho da canção ao mencionar a sensação de aprisionamento que algumas relações podem causar: “Achei que vivia no laço, mas vivia no nó”, disse Marianna Eis.

Ela também comentou sobre a inspiração para a composição, ressaltando que o trio buscou traduzir a experiência de enxergar um relacionamento de forma diferente após seu término.

O grupo explicou que o processo de criação da música foi construído coletivamente, com cada integrante compartilhando suas vivências e transformando desafios pessoais em uma mensagem de superação. “Cada uma de nós teve momentos difíceis, mas juntas conseguimos transformar esse sofrimento em algo positivo”, disse Fernanda Francis.

A letra de "Volta a Fita" enfatiza a busca pelo equilíbrio entre entrega e liberdade em um relacionamento. Nos versos “quero morar num abraço, me prende num laço sem dar nó”, o trio expressa a importância de relações saudáveis e do fortalecimento da autoestima.

Além da música, o videoclipe reforça essa narrativa ao trazer cenas em que as integrantes revisitam lembranças, destacando o amor próprio e a ressignificação do passado. “O clipe traz a ideia de olhar para trás sem pesar, mas com o objetivo de acolhimento e superação”, declararam as artistas.

Com mais de dois milhões de reproduções em suas faixas anteriores, SalDoce continua expandindo sua identidade musical. O trio, que lançou em 2025 seu primeiro EP, Sal, com músicas como “Um Milhão e Meio”, “Duvideodó” e “Rua dos Namorados”, dá sequência à trajetória de crescimento no cenário musical com o novo single.