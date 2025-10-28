Capa Jornal Amazônia
'Três Graças' tem melhor semana de estreia de uma novela das 21h no Globoplay

Estadão Conteúdo

Três Graças, novela de Aguinaldo Silva para a Globo, teve a melhor semana de estreia para uma novela das 21h no Globoplay, o serviço de streaming da emissora. De acordo com dados divulgados pela rede ao Estadão, foram consideradas as horas consumidas em conteúdos ao vivo e sob demanda.

No mesmo período, o folhetim alcançou mais de 68 milhões de pessoas e cresceu em 12% a audiência do público jovem, entre 18 e 24 anos, no Painel Nacional de Televisão (PNT), em comparação com a primeira semana da novela anterior.

No PNT, a média de audiência e participação da novela nos seis primeiros capítulos (segunda a sábado) foi a mesma da primeira semana de Vale Tudo: 22 pontos de audiência e 39% de participação. Belém (25 de audiência, 47% de participação), Recife (25 de audiência, 45% de participação) e outras sete capitais do Brasil registraram a maior audiência de primeira semana de novela das 21h desde Renascer.

