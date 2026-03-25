Três Graças: Ferette vai encontrar o dinheiro da estátua após a prisão de Gerluce?

Nos próximos capítulos da novela "Três Graças", o dinheiro retirado da escultura roubada concentrará as ações dos personagens. Lígia (Dira Paes) assumirá a responsabilidade de guardar a quantia, enquanto Ferette (Murilo Benício) e seus aliados iniciam uma intensa busca para recuperar o valor, envolvendo também Gerluce (Sophie Charlotte) e pessoas próximas.

Com o apoio de seus aliados, Lígia adota medidas para ocultar o paradeiro do dinheiro. Sua estratégia inclui mudanças de esconderijo e a tentativa de despistar possíveis interessados na quantia.

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Disputa pela quantia roubada

Do outro lado, Ferette intensifica as ações para reaver o dinheiro. O empresário mobiliza Macedo (Rodrigo García), que inicia investigações em locais ligados à família de Gerluce e realiza buscas em diferentes espaços.

As investidas de Ferette passam a atingir diretamente Lígia e pessoas próximas, que entram no foco das ações conduzidas pelo grupo. A movimentação inclui invasões e monitoramento, ampliando a tensão em torno da localização do valor.

O cenário da trama acompanha a disputa pelo controle da quantia, com ações simultâneas voltadas à ocultação e à recuperação do montante. Gerluce e seus amigos tentarão evitar que o empresário consiga reaver o dinheiro, buscando também proteger Lígia de quaisquer ameaças.

Com a prisão de Gerluce, Ferette muda sua estratégia e passa a pressionar Lígia. O vilão exibirá uma foto da bisneta da mulher, tentando chantageá-la. No entanto, Lígia não cederá e permanecerá em silêncio diante da ameaça.

Novo esconderijo e descoberta

Nos próximos capítulos depois, certo de que o dinheiro está escondido na Chacrinha, Ferette mandará Macedo ir atrás de Lígia. O objetivo é resgatar a grana que estava na escultura.

O capanga, então, invadirá a casa de Gerluce e revirará tudo, mas encontrará apenas um maço de dinheiro. A verdade é que Lígia e o pastor Albérico já terão retirado o valor do local. O novo esconderijo do montante é o consultório do dr. José Maria, localizado no posto de saúde da Chacrinha.

Contudo, o alívio durará pouco. Seguindo novas pistas, Macedo acabará descobrindo o verdadeiro esconderijo. Ele encontrará o baú com o dinheiro e avisará imediatamente a Ferette.