Travis Scott no The Town: Veja provável setlist do cantor para festival
O rapper Travis Scott retorna ao Brasil para se apresentar neste sábado, 6, no The Town. O show ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no Palco Skyline. O horário previsto para o início da apresentação é às 23h15, mas o artista é famoso por se atrasar. Conhecido por seus concertos apoteóticos, Scott deve apostar em um setlist que misture hits de toda a sua carreira.
Ele, no entanto, deve destacar as canções produzidas para seus últimos três álbuns - JackBoys 2, Utopia e Astroworld.
Além de Travis, o palco Skyline também recebe Filipe Ret, Burna Boy e Don Toliver. Já no Palco The One, Lauryn Hill, com participação especial de YG Marley e Zion Marley, comanda o evento.
Com base nas apresentações mais recentes de Travis Scott ao redor do mundo, a reportagem indica a possível setlist do cantor para o The Town.
Veja provável setlist de Travis Scott no The Town:,/b>
CHAMPAIN & VACAY DUMBO BUTTERFLY EFFECT HIGHEST IN THE ROOM Mamacita STARGAZING BACKR00MS KICK OUT Type Shit Nightcrawler Upper Echelon THANK GOD Praise God MY EYES 90210 I KNOW ? SHYNE TOPIA TWINS NO BYSTANDERS FE!N FE!N (novamente) SICKO MODE Antidote Goosebumps
