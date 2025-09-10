Travis Scott é acusado de estrelismo no backstage do The Town: 'Até o filho de Luciano Huck'

A influenciadora Dani Russo usou as redes sociais para criticar a postura do rapper norte-americano Travis Scott durante sua apresentação no The Town, em São Paulo, no último sábado, 6. A criadora de conteúdo, que acompanhou o show do backstage, afirmou que o artista agiu de forma ríspida e chegou a expulsar quem estava no local.

Nos stories do Instagram, Dani Russo contou que se decepcionou com a postura do músico. "Eu tava no after do Travis Scott e pude ver de perto como esse cara é chucro, mala, vocês não têm noção", disse. Ela questionou ainda a forma como o público brasileiro trata artistas internacionais: "Por que brasileiro dá moral pra gringo que não dá moral pra nós? Não dá um sorriso, não tira uma foto, vocês nem sabem o que aconteceu ontem no backstage."

Críticas ao show e aos seguranças

A influenciadora também comentou sobre a apresentação do rapper, afirmando que não sentiu carisma por parte dele. "O que eu sinto é que ele foi buscar o carvão (dinheiro) dele e ir embora. Chegou, fez a apresentação dele, não cantou p*** nenhuma, nem tocar ele tocou. Foi mais pela presença dele ali. Eu vi pessoas tentando dar presente e ele 'f******'", relatou. Segundo Dani, a equipe de segurança de Scott tentou impedir registros do show. "Os seguranças jogando laser nas câmeras das pessoas para queimar a câmera", denunciou.

Expulsão no backstage

A influenciadora ainda exibiu uma imagem do corredor de acesso ao palco para explicar a situação com o rapper. "Mas a parte que eu mais fiquei de cara foi quando o próprio Travis Scott desceu do palco e veio expulsando todo mundo que estava no backstage", disse.

Dani contou que o episódio envolveu outros nomes conhecidos. "Eu tava lá, Fiuk tava do meu lado, teve uma hora que até o filho do Luciano Huck tava preso com a gente, porque o Travis Scott decidiu expulsar todo mundo. A gente se afastava, mas pra ele não era o suficiente", relatou.