'Transformers: O despertar das feras': Diretores comentam as mudanças na saga

A saga Transformer que iniciou em 2007 ganha novos rumos com a chegada de “Transformers: O despertar das feras”, que estreou ontem, 8, nos cinemas. Os diretores comentam as mudanças na franquia, com novos personagens, os Maximals e os Predacons. Lorenzo di Bonaventura, produtor do filme, detalhou a ideia de inserir elementos de 'Beast Wars' na série. Outra novidade é que o diretor Michael Bay não está a frente na direção – mas permanece enquanto produtor – e quem assume é Steven Caple Jr. Este é o segundo filme da franquia “live action” desde a sua saída da direção. A atriz Fernanda Paes Leme dubla a personagem Arcee, na versão brasileira.

"Transformers: O Despertar das Feras” é uma aventura com novos personagens e referências à cultura pop e cenas de ação. O novo filme não é uma sequência de "Bumblebee", lançado em 2018 no entanto, ele é situado sete anos depois dos eventos deste filme. "Uma nova ameaça capaz de destruir todo o planeta surge fazendo com que Optimus Prime e os Autobots se unam a uma poderosa facção de Transformers conhecida como Maximals para salvar a Terra”, é o que resume a sinopse.

