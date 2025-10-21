Capa Jornal Amazônia
Toquinho e Camilla Faustino cantam pela Amazônia no Theatro da Paz

Será no dia 17 de novembro, durante a COP 30, com renda destinada a ONGs que atuam na preservação do bioma: Onçafari e SOS Amazônia

Eduardo Rocha
fonte

Toquinho e Camilla Faustino: show em Belém pela preservação do bioma amazônico (Foto: Reprodução / Instagram)

A celebrada acústica do centenário Theatro da Paz, no centro de Belém, vai ressoar o violão de Toquinho e ecoar a voz de Camilla Faustino no próximo dia 17 de novembro em um show focado na preservação dos ecossistemas naturais da Amazônia. Em “Toquinho e Camilla Faustino - uma noite única pela Amazônia” o público vai desfrutar de um repertório refinado e pontuado por referências ambientais, até porque esse violonista compôs junto com o saudoso Vinicius de Moraes (o Poetinha) e outros parceiros algumas das gemas da Música Popular Brasileira, enaltecendo, entre outros temas, a convivência direta com o meio  ambiente (flora e fauna), como, por exemplo, em “Tarde em Itapuã” e “Aquarela” . 

A própria Bossa Nova, movimento cultural e musical, no qual se inserem obras de Vinicius e Toquinho (considerado um filho da BN) e o maestro Tom Jobim, tem todo um clima relacionado ao meio ambiente, como se observa, por exemplo, em canções como “Águas de Março”, “Borzeguim”, “O Boto” e “Passarim”.  Por isso, o show de Toquinho e Camilla Faustino reforça como  arte ajuda as pessoas a pensarem o mundo, isto é, a cuidar das condições ambientais decisivas à vida no Planeta Terra.

Os recursos arrecadados com o show serão destinados aos projetos de duas organizações não governamentais que atuam na proteção da Amazônia: Onçafari e SOS Amazônia. 

Sons na floresta

Essa apresentação traz Toquinho celebrando 60 anos de carreira , sempre muito bem acompanhado de seu violão. No show, o artista faz referência aos amigos e  parceiros que marcam sua obra musical.  E para realçar ainda mais o ambiente artístico e ecológico no Theatro da Paz, espaço cultural com 147 anos de história, o público vai assistir à performance de Camilla Faustino, considerada uma das principais vozes da chamada “Nova MPB”. Ela vai interpretar músicas que marcam sua trajetória junto a públicos dentro e fora do Brasil.

O espetáculo faz parte da programação cultural oficial da COP 30, realizado em parceria com o Governo do Estado do Pará, Secretaria de Cultura do Estado e Theatro da Paz. As vendas de ingressos já estão abertas para o público na plataforma Ticket Fácil. 

O projeto também tem cotas de ingressos sociais que serão distribuídos gratuitamente para famílias dos programas da Usipaz de Belém. No dia do evento, serão vendidas camisetas e leques estampados com animais da Amazônia.

Em ação

O Onçafari atua na conservação da Amazônia desde 2017, desenvolvendo atividades de monitoramento de fauna, reintrodução de animais silvestres, prevenção e combate de incêndios, com foco em criar e fortalecer corredores ecológicos que garantam a conservação da floresta e sua biodiversidade. Em 2017, foi providenciada a reabilitação e soltura de duas onças-pintadas, as irmãs amazônicas Pandora e Vivara e, mais recentemente, o Xamã. Nos últimos anos, foi ampliado o monitoramento da fauna e feitos investimentos em ações de prevenção e combate a incêndios, como o Turi, sistema desenvolvido pelo Onçafari em parceria com a Re:wild e doado ao Governo do Pará.

Já a SOS Amazônia atua na conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental na Amazônia.  Dentre as cadeias produtivas da sociobiodiversidade, a SOS Amazônia apoia atividades ligadas ao manejo do cacau silvestre, da borracha e dos artefatos de madeira. Conta com o envolvimento direto de 20 organizações comunitárias em 12 unidades de conservação e quatro terras indígenas do Acre, Amazonas e Pará, contribuindo para o manejo e conservação de 9,5 milhões de hectares. Na área de restauração florestal, com o reforço da produção de 52 viveiros comunitários, foi feito o plantio de 827 mil árvores e produção de 900 mil mudas.

Serviço:

Show ‘Toquinho e Camilla Faustino - Uma noite única pela Amazônia’

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Data: 17 de novembro de 2025

Horário: abertura às 19h30 | show às 21h

Venda de ingressos: Ticket Fácil

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

