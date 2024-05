Tony Ramos tem alta após duas cirurgias no cérebro; relembre caso

Tony Ramos recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24) após passar por duas cirurgias nos últimos dias. A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano Botafogo.

O ator, de 60 anos de carreira, sendo 46 na TV Globo, havia sido internado na quinta-feira (16), após sentir-se mal e cancelar gravações. Na ocasião, foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, um tipo de sangramento intracraniano, realizada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho.

VEJA MAIS

Antônio La Selva, personagem de Tony Ramos em "Terra e Paixão" (Reprodução / Globo)

Após receber alta do CTI na quarta-feira (22), Ramos continuou seu processo de recuperação com fisioterapia. No entanto, no domingo (19), precisou passar por uma segunda cirurgia devido a distúrbios de coagulação, que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Apesar dos desafios de saúde recentes, Tony Ramos segue uma trajetória de sucesso na televisão, com seu trabalho mais recente na novela "Terra e Paixão".