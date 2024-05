Tony Ramos deixa CTI após cirurgia no cérebro

Neste sábado (18/5), o ator Tony Ramos deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi transferido para a Unidade Semi-intensiva do Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada através do boletim médico da unidade hospitalar.

“O paciente recebeu alta do CTI na data de hoje (18/5), encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro”, diz o comunicado.

O ator de 75 anos, foi submetido a uma cirurgia na última quinta para drenar um hematoma subdural, ou seja, um sangramento intracraniano. O artista foi internado após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações.