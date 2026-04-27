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Tony Ramos se impressiona com produção de 'Quem Ama Cuida': 'Nunca vi isso na TV Globo'

Com estreia marcada para 18 de maio, a produção já se destaca antes mesmo de ir ao ar pela dimensão técnica e pela complexidade das cenas iniciais

Estadão Conteúdo
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Tony Ramos em "Quem Ama Cuida" (Divulgação / Globo)

O ator Tony Ramos chamou atenção ao comentar os bastidores de Quem Ama Cuida, próxima novela das nove da TV Globo. Com estreia marcada para 18 de maio, a produção já se destaca antes mesmo de ir ao ar pela dimensão técnica e pela complexidade das cenas iniciais.

As declarações foram feitas durante a coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira 27, quando o elenco apresentou detalhes da trama. Com uma carreira consolidada na teledramaturgia, Tony não economizou nas palavras ao avaliar o projeto. "Eu nunca vi isso na TV Globo", afirmou, ao se referir à estrutura montada para simular a enchente que dá início à história. Na novela, ele interpreta Otoniel, avô da protagonista Adriana, vivida por Letícia Colin.

Produção aposta em tecnologia e realismo para cena impactante

A sequência que abre a novela, uma enchente que devasta São Paulo, exigiu uma operação inédita na televisão brasileira. Para alcançar o nível de realismo desejado, a equipe combinou efeitos práticos, recursos digitais e painéis de LED de alta resolução.

As gravações aconteceram entre São Paulo e Rio de Janeiro, com destaque para a estrutura montada no Parque Radical de Deodoro, onde um lago artificial de 13 mil metros quadrados serviu como base para as filmagens. No espaço, foram construídas casas cenográficas capazes de reagir à força da água, permitindo cenas mais imersivas.

A produção utilizou mangueiras de alta pressão, geradores de ondas, sistemas de flutuação e até tambores de ar comprimido para simular impactos. Além disso, um painel de LED de 200 m² projetava imagens da cidade em tempo real, ajudando o elenco a interagir com um ambiente mais próximo do real.

Tony Ramos, encantado com a tecnologia, ressaltou que, apesar desse investimento, a novela mantém a essência clássica do gênero: "Nós temos aquilo que eu chamo de triângulo mágico da novela: amor, paixão e suspense. Temos tudo isso, e temos o humor e o olhar brasileiro para a gente brasileira."

História mistura tragédia, recomeço e relações familiares

A trama acompanha Adriana, uma fisioterapeuta que enfrenta uma sequência de perdas após a enchente destruir sua casa e causar a morte do marido, Carlos, interpretado por Jesuíta Barbosa. A partir desse ponto, ela precisa reconstruir a vida enquanto assume a responsabilidade pela família.

Otoniel, personagem de Tony Ramos, surge como um pilar emocional nesse contexto, um avô presente, ligado aos valores familiares e à dignidade, mesmo diante das dificuldades.

Elenco consagrado é destaque nos bastidores

Outro ponto celebrado pelo ator é o elenco da novela, que reúne nomes de diferentes gerações da dramaturgia.

O folhetim conta com Antônio Fagundes, Chay Suede, Nathalia Dill, Renato Góes, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Flávia Alessandra e outros grandes artistas.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Quem Ama Cuida chega para substituir Três Graças na programação da Globo.

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TV/NOVELAS/QUEM AMA CUIDA/TONY RAMOS
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