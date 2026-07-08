'Tom na Fazenda' traz a Marabá espetáculo premiado na Europa
Peça explora a obra de Michel Marc Bouchard, com direção de Rodrigo Portella e elenco com Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary
Após uma temporada histórica de 23 apresentações no Festival de Edimburgo, na Escócia, e de bater recordes de bilheteria em Paris, o espetáculo “Tom na Fazenda” chega ao Teatro Municipal Eduardo Abdelnor nos dias 18 e 19 de julho. A montagem é baseada no texto do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard e tem direção de Rodrigo Portella. No elenco estão Armando Babaioff, responsável também pela tradução da obra, além de Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary.
A montagem, que o jornal britânico The Guardian descreveu como “tão cruel quanto hipnotizante”, é uma das produções brasileiras mais premiadas da década. O espetáculo apresenta uma proposta estética rara: o palco é revestido por uma grande lona rústica coberta de lama e água. Neste cenário hostil, os atores enfrentam um desafio físico real, onde o desequilíbrio dos corpos reflete a instabilidade emocional de uma família mergulhada em mentiras.
O drama explora a chegada do publicitário Tom à fazenda da família de seu companheiro falecido. Lá, ele descobre que a sogra desconhecia a existência dele e a orientação sexual do próprio filho, sendo envolvido em um jogo perigoso de dominação e preconceito. "Tom na Fazenda é um convite a experimentar o teatro na sua máxima potência", define Babaioff.
Para a montagem, o diretor Rodrigo Portella revestiu o palco com uma grande e rústica lona, sobre a qual há lama e água, numa alusão ao solo rural, e também numa provocação à estabilidade dos atores, que se (des)equilibram ao longo do espetáculo, em atenção e conexão máxima com os seus próprios corpos e dos colegas em cena. A instabilidade permanente reflete as tensões entre as personagens.
“Todo redemoinho que devastará a vida dos que fogem das normas surge no núcleo de suas próprias famílias”, comenta o diretor Rodrigo Portella, que opta, mais uma vez, por uma encenação com poucos elementos para que as sutilezas das relações propostas pelo texto se sobressaiam. “Bouchard compôs uma obra de estrutura impecável. Ele vai fundo nas contradições dos seus personagens, o que os torna muito próximos de nós e traz o problema para dentro das casas, para o núcleo familiar mais íntimo, que todos nós conhecemos”, explica o diretor.
Sinopse
Em cena, o publicitário Tom (Armando Babaioff) vai à fazenda da família para o funeral de seu companheiro. Ao chegar na casa, descobre que a sogra Agatha (Denise Del Vecchio) nunca tinha ouvido falar de sua existência e tampouco que o próprio filho era gay e, para piorar, descobre que ela está a espera de Helen, a suposta "namorada" do filho morto, que na verdade é Sara (Camila Nhary), numa farsa criada para convencer Agatha da heterossexualidade do filho. Nesse ambiente rural e austero, Tom é envolvido numa trama de mentiras criada por Francis (Iano Salomão), o truculento irmão do falecido, estabelecendo com aquela família relações de complexa interdependência. A fazenda, aos poucos, vira cenário de um jogo perigoso, onde quanto mais os personagens se aproximam, maior o choque de suas contradições.
Serviço:
Espetáculo “Tom na Fazenda” – curta temporada em Marabá
Apresentações: 18 e 19 de julho
Hora: 19 horas
Local: Teatro Municipal Eduard Abdelnor - Folha 16, Nova Marabá
Ingressos pelo Sympla.
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