Tirullipa defende Wesley Safadão sobre possível grosseria com fã; vídeo

Após vídeo em que aparece Wesley Safadão supostamente tratando mal uma fã em saída de um show no Maranhão, uma nova versão surgiu na história. O humorista Tirullipa saiu em defesa do amigo e publicou outro vídeo de outro ângulo, o qual motra o artista supostamente dizendo: "Não encosta, não" para um segurança e não para a fã, a qual inicialmente tinha pensado ser direcionado a ela.

VEJA MAIS

Na legenda, Tirullipa escreveu: "Deus é justo e pra quem tá certo a verdade sempre aparece! Relaxa, meu irmão, estamos com você". Já na publicação, foi colocado os dois vídeos, o que foi inicialmente postado, mostrando uma versão da história, e o segundo com o a versão supostamente verdadeira e defendida pelo amigo do cantor.

A versão apresentada no vídeo condiz com a resposta da assessoria de Safadão, que afirmou ser um engano a fala do artista ser direcionada à fã: "Ele sempre atende todo mundo que está na passagem dele do camarim ao palco ou em qualquer lugar. Quem conhece ele sabe disso", disse.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)