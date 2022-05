Tiragem de tarô no filme 'Minha Mãe é Uma Peça 3' previu a morte de Paulo Gustavo?

A TV Globo exibiu, na noite da quarta-feira (6), o filme 'Minha Mãe é uma Peça 3', em homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu na noite da última terça-feira (4) no Rio de Janeiro após complicações da Covid-19. No filme, uma cena chamou muita atenção do público místico e estudiosos do tarô.

Por conta da separação natural de dona Hermínia com os filhos (uma grávida prestes a casar e o outro que também iria se casar), a mãezona pede uma tiragem de cartas no tarô da irmã Iesa (Alexandra Richter) . Durante a leitura, ela quer saber de seu futuro e duas cartas que saíram chamaram a atenção.

Dona Hermínia analisa o 'Enforcado' (Reprodução TV Globo)

Na cena ela se assusta e prevê sua morte com a carta do "Enforcado". Iesa, por sua vez, diz que a carta é positiva, um sinal de caminho de luz. Hermínia indaga: "Ué, uma pessoa da minha idade recebe uma carta com a pessoa enforcada, e você fala que tá vindo um caminho de luz, então eu tô fazendo a passagem [morrendo], Iesa!".

A Hermínia pirando vendo a cartas parece eu a primeira vez q consultei o baralho na cartomante quando via ficava vixe vou morrer saiu aí na carta kkkkkkk — Kelly Kristen Pattinson 🦇 (@kellypattinson9) May 6, 2021

Assistindo AGR o filme depois do acontecido,minha mãe é uma peça parece até que o Paulo Gustavo está se despedindo... Na hora do cartomante ele diz que caminho com luz sinal que está fazendo a passagem🙏❤️✨brilha aí de cima Que Deus receba de braços abertos — A N A J U 👸🏼🌿 (@AnaJu_479) May 6, 2021

Outra carta retirada por Dona Hermínia, mas que não foi interpretada no filme, foi a carta do "Mago", que pode significar um conselho de se usar habilidades e esforços pessoais para encontrar soluções para sua aflição com a vida e a saúde, e assim, sair do sentimento de impotência do "Enforcado".

Cartas do jogo de dona Hermínia no filme (Reprodução TV Globo)

Para tentar desvendar o "mistério", a Redação Integrada chamou uma colega estudiosa do tarô para debater o assunto. De acordo com Alynne Cid, que estuda o oráculo há alguns anos, todas as cartas trazem significados positivos e negativos.

"É notável que algumas cartas carreguem mais peso negativo, como a carta do "Enforcado", que traz o sentido de impotência perante a vida ou alguma decisão importante e ser tomada. Ela traz como conselho aceitar a mudança e adquirir uma nova visão de mundo, a busca por analisar a situação por outro ângulo para sair dessa paralisação da vida, tentar achar novas atitudes e olhares positivos e talvez, fazer sacrifícios para resolver seu conflito. Na área da saúde, o Enforcado pede também por um checkup para ver se há algo 'fora do lugar' e sobre o risco de se deprimir ou ficar com ansiedade por conta da sensação de impotência ", explicou.

Ainda de acordo com Alynne, o baralho utilizado no filme é o do tarot mitológico e esta carta fala do mito de Prometeu, o Titã que desafiou a lei de Zeus roubando o fogo sagrado dos deuses para entregá-lo ao homem, para que a humanidade saísse das trevas, ele fez um sacrifício. Zeus reconheceu esse valor humano e o deu a imortalidade.

o que mais me assusta na morte do Paulo Gustavo é que a minha mãe disse que uma cartomante disse que ele não ia sobreviver fiquei muito " será mesmo ? " agora vendo que realmente aconteceu me deixa meio em choque — julha 🥳 (@EXOEM0) May 5, 2021

A pergunta que fica é: a carta previu a morte de Paulo Gustavo? A resposta é não. Se foi realmente tirada de forma aleatória, ela trouxe um conselho para que ele vencesse suas limitações pessoais buscando a criatividade e novos olhares sobre a vida, algo que indiscutivelmente ele fez muito bem, assim como sua personagem, Dona Hermínia, que buscou relaxar mais, confiar mais nos filhos e cuidar melhor de si.