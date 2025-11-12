Capa Jornal Amazônia
Timothée Chalamet vem ao Brasil em dezembro para a CCXP25

Estadão Conteúdo

A CCXP25 confirmou a presença do ator Timothée Chalamet (Duna, Um Completo Desconhecido) e do diretor Josh Safdie (Joias Brutas). Eles vêm ao Brasil para divulgar Marty Supreme, nova produção da A24 com distribuição da Diamond Films. O evento ocorre de 4 a 7 de dezembro, em São Paulo.

O filme chega aos cinemas brasileiros com sessões especiais em 8 de janeiro e estreia oficialmente em 22 de janeiro.

No longa, Chalamet interpreta uma jovem estrela do tênis de mesa que sonha alto e embarca em uma jornada frenética, de Nova York a Tóquio, em sua busca pela grandeza.

O que já está confirmado na CCXP25

Também está confirmada a presença de astros das séries The Boys e Fallout, produções do Prime Video. Além disso, a CCXP anunciou a presença de Pedro Bandeira e outros autores no Artists Valley, como Joe Quesada, autor de Demolidor, e Sara Pichelli, cocriadora da HQ Miles Morales.

Haverá também uma celebração dos 20 anos de Supernatural, com a presença dos atores Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver, Rob Benedict e Richard Speight Jr. Os ingressos variam de R$ 180 a R$ 2,4 mil.

CINEMA/MARTY SUPREME/TIMOTHÉE CHALAMET/BRASIL
Cultura
