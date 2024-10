Tik Toker americana diz estar 'obcecada' pela telenovela Avenida Brasil

A influenciadora estadunidense Courtney Henning Novak, que viralizou neste ano entre os brasileiros nas redes sociais ao descobrir Machado de Assis, e se apaixonar pelo escritor brasileiro, afirmou que agora está fissurada em telenovelas brasileiras.

Após a indicação dos internautas, Courtney começou a assistir o sucesso "Avenida Brasil" e tem divertido os seguidores com seu novo "vício". A influenciadora afirmou ainda que a produção da Rede Globo tem atrapalhado o seu projeto Leitura ao Redor do Mundo. Para o projeto, ela se propôs a ler um livro de cada país do mundo em ordem alfabética. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ganhou destaque nas postagens da influenciadora a partir deste projeto.