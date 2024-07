Depois de Machado de Assis, Clarice Lispector conquista Tiktoker americana

A escritora e influenciadora americana Courtney Henning, que viralizou após ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, de Machado de Assis, agora está encantada Clarice Lispector. Nesta terça, 16, Courtney afirmou que está "obcecada" pela escrita da autora após a leitura de A Hora da Estrela. O vídeo já tem cerca de 9 mil curtidas no TikTok.

"Brasil: como vocês conseguem continuar vivendo a vida normalmente depois de ler Clarice?", perguntou a influenciadora para os seguidores. Courtney atingiu sucesso entre brasileiros durante um desafio de ler um autor de cada país do mundo. Quando chegou à letra "B", ela foi apresentada à obra de Machado e viralizou.

A repercussão da postagem foi tamanha que Memórias Póstumas de Brás Cubas - traduzido para o inglês por Flora Thomson-De Veaux - ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon dos Estados Unidos, na categoria "Literatura Latino-Americana e Caribenha".

Desde então, Courtney passou a receber recomendações dos seguidores brasileiros até chegar à leitura de A Hora da Estrela, publicado em 1977, em edição traduzida para o inglês pelo autor da biografia de Clarice, Benjamin Moser, e Giovanni Pontiero. "Essa mulher inventou o próprio gênero de escrita? Como chamamos [isso que ela faz]?", se surpreendeu. Como ler outra coisa a partir de agora?".

TikToker planeja ler mais Clarice



A Hora da Estrela foi lançado meses antes da morte de Clarice. A narrativa apresenta a vida de Macabéa, uma jovem alagoana que vive no Rio de Janeiro e, apesar de pouca instrução, consegue um emprego como datilógrafa. "Eu sublinhei algumas passagens, mas, honestamente, o que eu deveria ter feito é ter grifado passagens que não eram marcantes, porque isso seria mais fácil e eficiente. Ou iria ler o livro inteiro aqui", diz.



"Ela encontrou a própria maneira de escrever. Me arrepiei toda durante as últimas 5 e 10 páginas. Eu fiquei pensando tanto em solidão, em conexão, sobre o que é a verdade e o que significa ser um ser humano", afirmou Courtney, que já diz ter encomendado uma coletânea de contos de Clarice.