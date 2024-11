Tiago Leifert ataca Bruno Gagliasso nas redes sociais: 'pipocou'

A treta entre Tiago Leifert e Bruno Gagliasso continua. O ex-apresentador do BBB fez questão de alfinetar o ator publicamente em suas redes sociais nesta segunda-feira (4).

A provocação ocorreu em uma live, na qual Tiago retomou o debate sobre a polêmica do prêmio “Bola de Ouro”, que não foi entregue para o jogador brasileiro Vini Jr. No momento em que falava sobre o assunto, o apresentador ironizou o fato de Gagliasso o ter criticado, e insinuou que o ator teria começado a treta apenas para promover a sua nova série da Netflix, “Os Quatro da Candelária”.

VEJA MAIS

“Senhor Bruno Gagliasso que pipocou, não aceitou o convite de vir aqui. [Gostaria de saber] se todas as vezes que ele for cancelar alguém, como ele gosta muito, quando ele assume esse papel de cancelador oficial da república e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nessa mesma semana, promovendo uma nova série ou filme ou se foi só coincidência”, disparou Leifert.

Ainda durante a live, Leifert alertou aos seus seguidores sobre as críticas “orquestradas” que sofreu na internet, afirmando que famosos o atacaram de forma organizada para destruir a sua imagem.

“Pessoal, não se enganem, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, é orquestrado e é de propósito. Não é um mal-entendido. Eles sabem exatamente, é de propósito”, afirmou Leifert, reafirmando desse modo que seu objetivo era incentivar Vini Jr. e que não pretendia ofender o jogador.

Entenda

A briga entre Leifert e Gagliasso começou quando o apresentador se pronunciou nas redes sociais sobre a escolha do jogador espanhol Rodri, ao invés de Vini Jr, no prêmio Bola do Ouro, que elege o melhor jogador do mundo. Na avaliação do ex-apresentador do BBB, Vini deveria ter ido ao prêmio, mesmo sabendo que não seria vencedor

Gagliasso discordou fortemente da opinião de Tiago e criticou o apresentador com o seguinte comentário “Calado é um poeta”.