Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tiago Iorc traz turnê ‘Troco Likes – 10 Anos’ a Belém

Cantor celebra uma década do álbum que marcou sua carreira com show na Assembleia Paraense, em agosto

O Liberal
fonte

Cantor e compositor Tiago Iorc confirmou a inclusão de Belém na turnê comemorativa “Troco Likes – 10 Anos” (Rafael Trindade)

O cantor e compositor Tiago Iorc confirmou a inclusão de Belém na turnê comemorativa “Troco Likes – 10 Anos”. O show na capital paraense está marcado para o dia 15 de agosto, na Assembleia Paraense (avenida Almirante Barroso, 4614). A apresentação celebra uma década do álbum responsável por consolidar o artista na música brasileira contemporânea.

Turnê percorre dez cidades brasileiras

Promovida pela produtora Live Nation, a turnê percorrerá dez cidades brasileiras. O repertório promete releituras de grandes sucessos e faixas favoritas do público.

A estreia acontece em São Paulo, no dia 1º de agosto, no Espaço Unimed. Em seguida, a sequência de shows que se estende por dois meses passará por:

  • São Paulo
  • Belo Horizonte
  • Belém
  • Salvador
  • Rio de Janeiro
  • Porto Alegre
  • Curitiba
  • Brasília
  • Natal
  • Recife

O impacto do álbum 'Troco Likes' na carreira do artista

Lançado originalmente em 2015 pela Som Livre, “Troco Likes” marcou um momento decisivo na trajetória de Tiago Iorc. Nascido em Brasília, em 28 de novembro de 1985, o artista contava com quase 20 anos de carreira no lançamento do álbum.

Este foi o quarto álbum de estúdio do cantor e o primeiro trabalho totalmente em português. Até então, Tiago Iorc cantava majoritariamente em inglês desde sua estreia com “Let Yourself In” (2008).

Com uma sonoridade acústica e intimista, o disco rendeu ao artista seu primeiro Grammy Latino. O prêmio foi na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, pela versão ao vivo do projeto.

Canções como “Amei Te Ver” e “Coisa Linda” se tornaram alguns dos hits mais tocados da última década. O sucesso impulsionou o álbum ao status de platina, com mais de 90 mil cópias vendidas e mais de 457 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Tiago Iorc fala sobre a importância do álbum

Sobre o significado especial do projeto, Tiago Iorc destaca: “O álbum ‘Troco Likes’ mudou a minha vida. Foi a partir dele que muitas portas se abriram pra mim, e muita gente me conheceu. É muito bonito revisitar e celebrar esse trabalho, 10 anos depois. Vai ser um grande momento, um grande show!”

Edição especial do álbum traz colaborações diversas

Como parte das comemorações, o cantor também lançou, no dia 27 de março, uma edição especial do álbum. Intitulada “Troco Likes – 10 Anos”, a coletânea reúne dez faixas em colaborações com artistas de diferentes gerações e estilos. Entre os nomes participantes, estão:

  • Ney Matogrosso
  • IZA
  • Jota.pê
  • Marina Sena
  • Menos É Mais
  • Lauana Prado
  • Os Garotin
  • Vitor Kley
  • Melly
  • o universo lúdico do Mundo Bita

A proposta desta edição reforça a diversidade musical brasileira e busca dialogar com diferentes públicos.

Conceito visual renovado e reflexões

O álbum especial chega ainda com um conceito visual renovado. Cada parceria ganhou uma capa de single inspirada na arte original, criada pelo artista Nestor Canavarro. A arte retrata Tiago Iorc com um sorriso marcado por pregadores.

Assim como na versão original, a proposta convida o público a refletir, de forma leve, sobre autenticidade e interação na era digital.

As informações sobre a venda de ingressos para a turnê ainda não foram divulgadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tiago Iorc em Belém

Troco Likes 10 anos

Tiago Iorc
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DENÚNCIA

Poze do Rodo diz ter sido mantido refém em assalto dentro de casa e relata prejuízo de R$ 2 milhões

Segundo o depoimento, os criminosos alegaram agir a mando de chefes do tráfico de drogas

31.03.26 9h43

PREMIAÇÃO

Prêmio LED Globo 2026: projeto Tecer Mulher de Marabá transforma vidas no Pará

Iniciativa que amplia inclusão digital de mulheres idosas na Amazônia é uma das vencedoras do prêmio e será reconhecido em rede nacional no próximo dia 1º de abril, na TV Globo

31.03.26 9h07

INVESTIMENTO

Pará receberá R$ 28,5 milhões para projetos culturais em 2026

Recursos vão apoiar 23 projetos com foco na economia criativa e geração de renda no Estado

30.03.26 22h28

DICAS

Onde aprender a dançar brega em Belém? Aulas custam a partir de R$ 15

Espaço cultural oferece aulas de brega, tecnobrega e reggae com preço acessível na capital paraense

30.03.26 21h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

DENÚNCIA

Poze do Rodo diz ter sido mantido refém em assalto dentro de casa e relata prejuízo de R$ 2 milhões

Segundo o depoimento, os criminosos alegaram agir a mando de chefes do tráfico de drogas

31.03.26 9h43

voltaram!

Mãe de Virginia Fonseca reata namoro com sanfoneiro: “É meu”

Empresária e mãe da influenciadora Virginia Fonseca e músico estavam separados desde dezembro de 2025 e foram vistos juntos nesta segunda-feira (30/3)

30.03.26 23h48

CASO BRUNO MAFRA

Banda Halley retira músicas de Bruno Mafra do repertório após condenação

Grupo paraense afirma que decisão busca evitar repasse de direitos autorais ao artista condenado por estupro de vulnerável

30.03.26 23h41

MÚSICA

Kiko Dinucci se apresenta em Belém com repertório de “Rastilho” nesta sexta (03/04)

Show na Casa Apoena terá abertura de Luê e discotecagem de DJ Damasound

31.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda