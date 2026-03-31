Tiago Iorc traz turnê ‘Troco Likes – 10 Anos’ a Belém

O cantor e compositor Tiago Iorc confirmou a inclusão de Belém na turnê comemorativa “Troco Likes – 10 Anos”. O show na capital paraense está marcado para o dia 15 de agosto, na Assembleia Paraense (avenida Almirante Barroso, 4614). A apresentação celebra uma década do álbum responsável por consolidar o artista na música brasileira contemporânea.

Turnê percorre dez cidades brasileiras

Promovida pela produtora Live Nation, a turnê percorrerá dez cidades brasileiras. O repertório promete releituras de grandes sucessos e faixas favoritas do público.

A estreia acontece em São Paulo, no dia 1º de agosto, no Espaço Unimed. Em seguida, a sequência de shows que se estende por dois meses passará por:

São Paulo

Belo Horizonte

Belém

Salvador

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Curitiba

Brasília

Natal

Recife

O impacto do álbum 'Troco Likes' na carreira do artista

Lançado originalmente em 2015 pela Som Livre, “Troco Likes” marcou um momento decisivo na trajetória de Tiago Iorc. Nascido em Brasília, em 28 de novembro de 1985, o artista contava com quase 20 anos de carreira no lançamento do álbum.

Este foi o quarto álbum de estúdio do cantor e o primeiro trabalho totalmente em português. Até então, Tiago Iorc cantava majoritariamente em inglês desde sua estreia com “Let Yourself In” (2008).

Com uma sonoridade acústica e intimista, o disco rendeu ao artista seu primeiro Grammy Latino. O prêmio foi na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, pela versão ao vivo do projeto.

Canções como “Amei Te Ver” e “Coisa Linda” se tornaram alguns dos hits mais tocados da última década. O sucesso impulsionou o álbum ao status de platina, com mais de 90 mil cópias vendidas e mais de 457 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Tiago Iorc fala sobre a importância do álbum

Sobre o significado especial do projeto, Tiago Iorc destaca: “O álbum ‘Troco Likes’ mudou a minha vida. Foi a partir dele que muitas portas se abriram pra mim, e muita gente me conheceu. É muito bonito revisitar e celebrar esse trabalho, 10 anos depois. Vai ser um grande momento, um grande show!”

Edição especial do álbum traz colaborações diversas

Como parte das comemorações, o cantor também lançou, no dia 27 de março, uma edição especial do álbum. Intitulada “Troco Likes – 10 Anos”, a coletânea reúne dez faixas em colaborações com artistas de diferentes gerações e estilos. Entre os nomes participantes, estão:

Ney Matogrosso

IZA

Jota.pê

Marina Sena

Menos É Mais

Lauana Prado

Os Garotin

Vitor Kley

Melly

o universo lúdico do Mundo Bita

A proposta desta edição reforça a diversidade musical brasileira e busca dialogar com diferentes públicos.

Conceito visual renovado e reflexões

O álbum especial chega ainda com um conceito visual renovado. Cada parceria ganhou uma capa de single inspirada na arte original, criada pelo artista Nestor Canavarro. A arte retrata Tiago Iorc com um sorriso marcado por pregadores.

Assim como na versão original, a proposta convida o público a refletir, de forma leve, sobre autenticidade e interação na era digital.

As informações sobre a venda de ingressos para a turnê ainda não foram divulgadas.