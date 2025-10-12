Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tiago Iorc é internado às pressas com hérnia de disco e faz alerta

Segundo o artista, não é a primeira vez que ele tem uma crise parecida, e uma cirurgia foi indicada há quatro anos

Estadão Conteúdo

O cantor Tiago Iorc revelou que precisou ser internado às pressas em um hospital neste fim de semana após ter uma crise de hérnia de disco cervical. Em uma publicação no Instagram, o músico disse que está bem, explicou que o quadro de saúde foi causado por má postura e aproveitou o momento para fazer um alerta e um pedido aos seguidores.

Segundo o músico, um dos motivos da hérnia tem relação com o fato de ele ficar muito tempo com a cabeça baixa e o pescoço em posição inadequada. "Tive que ser internado às pressas por conta de uma crise de hérnia de disco na cervical, causada por má postura ao longo dos anos... por ser alto, por tocar violão, por ficar muito tempo no celular (nosso mal contemporâneo)... basicamente, por eu ficar com a cabeça baixa e o pescoço curvado por muito tempo."

Segundo o artista, não é a primeira vez que ele tem uma crise parecida, e uma cirurgia foi indicada há quatro anos. Na ocasião, no entanto, ele conseguiu contornar o quadro com tratamentos menos invasivos, como osteopatia, fisioterapia e pilates.

"Com o tempo, fui me desleixando desses cuidados e caí na armadilha de achar que, por eu não estar sentindo dor, estava tudo bem. Mas esses erros posturais são cumulativos, e uma hora a conta chega. E chegou ontem, sem dó", confessou o músico, explicando qual procedimento médico será feito ainda neste domingo, 12.

"Por ser uma dor muito desconcertante (não dá nem pra achar posição pra dormir) e por eu ter compromissos de trabalho e viagens importantes, os médicos recomendaram um procedimento de bloqueio do processo inflamatório com injeções nas áreas afetadas da coluna. Vou fazer o procedimento já, já. Mandem boas energias", pediu.

Por fim, Tiago aproveitou o momento para alertar os fãs quanto aos cuidados com a saúde. "A mensagem principal que quero deixar pra vocês é: cuidem do corpinho, cuidem da alimentação, cuidem da cabecinha. Cuidem da saúde de vocês! Esses cuidados diários previnem muitas coisas!".

O que é hérnia de disco cervical?

De acordo com o hospital Albert Einstein, o termo "hérnia" é utilizado para descrever qualquer órgão que se desloca do seu local de origem para outro lugar por uma abertura "anormal".

A hérnia de disco cervical acontece quando o disco intervertebral, uma espécie de amortecedor que fica entre as vértebras, se desloca da sua posição normal e encosta no nervo ou raiz cervical. O quadro gera compressão e inflamação da raiz, e as dores normalmente se iniciam no pescoço e se irradiam para os membros superiores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tiago Iorc

hérnia

disco

internação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ABERTURA

Anjos de Resgate abre o Círio Musical com turnê comemorativa de 25 anos de carreira

Grupo inaugura a programação de shows religiosos que celebram o Círio de Nazaré na Praça Santuário

12.10.25 13h00

CÍRIO 2025

Tati Machado vive emoção e fé na Varanda de Nazaré: 'O choro vai ser livre'

Com seu jeito leve e carismático, a comunicadora, que conquistou o público nacional com seu bom humor nos programas da TV Globo, destacou o carinho que vem recebendo desde que anunciou sua vinda a Belém

11.10.25 20h28

CÍRIO 2025

Malu Galli se encanta com o Círio e revela expectativa por desfecho surpreendente em Vale Tudo

Em sua primeira visita à capital paraense, Malu se disse encantada com a recepção calorosa do público

11.10.25 19h59

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

Círio 2025

Que História é Essa, Porchat? Humorista revela qual parte do Círio será destaque em seu programa

Fábio Porchat participa do Círio pela primeira vez como convidado na "Varanda da Fafá"

12.10.25 8h39

APROVADO

Crítico gringo se rende a Gaby Amarantos, elogia 'Rock Doido' e compara a Beyoncé

Anthony Fantano, especialista musical americano conhecido por suas resenhas afiadas no YouTube, destaca autenticidade e inovação no novo trabalho da cantora brasileira

12.10.25 8h00

CELEBRIDADES

Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém

A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

11.10.25 13h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda