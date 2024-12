Tiago Iorc e Duda Rodrigues se separam

A relação de Tiago Iorc e Duda Rodrigues chegou ao fim após cinco anos. A informação foi confirmada pela palestrante na última segunda-feira, 2. Ela publicou um pronunciamento em suas redes sociais, mas não revelou qual foi o motivo do término. "Bom, aos que se conectam: eu estou bem. Mesmo. Nos últimos tempos, terminei um relacionamento", afirmou.

Duda disse que não pretendia abordar o assunto publicamente, mas que foi questionada sobre o seu relacionamento por uma página de fofocas. "Aos curiosos: eu entendo. Às vezes eu também sinto esse tipo de curiosidade. Inclusive, sei que o tema ‘relacionamentos’ geralmente desperta esse sentimento. Só posso desejar que vocês estejam ainda mais curiosos pela vida de vocês Tenho certeza que trará mais benefícios."

Depois do término, ela se mudou e afirmou ter passado por transformações internas. "Tem sido bom. Sinto minhas escolhas cada vez mais alinhadas com os valores que considero essenciais na minha vida. E também me sinto cada vez mais cercada por pessoas alinhadas com esses valores e fiéis a elas mesmas", finalizou.

Tiago Iorc e Duda Rodrigues começaram a namorar em 2019. Em 2020, na pandemia, foram morar juntos. O cantor não se pronunciou sobre o fim da relação.