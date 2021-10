Juliette revela crush em Tiago Iorc e causa climão entre a dupla Anavitória

Na noite de quinta-feira (30), Juliette recebeu a dupla Anavitória durante o programa TVZ, do Multishow. Na exibição, as artistas cantaram seus maiores hits e passaram por um 'climão' no bate-papo com a apresentadora, que revelou que tinha um crush no Tiago Iorc, antigo desafeto do duo. As informações são do Uol.

Ao serem desafiadas a revelarem seus crushs, Juliette se adiantou e confessou. "Tem que ser brasileiro? Todo mundo já sabe, o meu é Tiago Iorc. Eu já disse mil vezes, todo mundo tá cansado de saber, eu sei que ele namora, é platônico", disse a ex-BBB. As reações de Ana Caetano e Vitória Falcão chamaram a atenção dos internautas. "Olha", "Valha, mulher", confira:

A confusão entre os cantores veio à tona em junho de 2020, em uma live do Dia dos Namorados. Na ocasião, Ana Caetano revelou que uma pessoa, sem citar o nome do músico, não queria deixar a dupla regravar a canção "Trevo (Tu)", para um novo DVD. A faixa tem Ana Caetano e Tiago Iorc como compositores, sendo uma das mais executadas do Spotify.

A declaração repercutiu na internet e muitos fãs ficaram surpreendidos com a 'briga', já que os três eram amigos próximos e Tiago foi produtor no início da carreira do duo. Na época, Tiago Iorc chegou a se pronunciar nas redes sociais e revelou que a questão não era com as meninas e sim com o ex-empresário. Em entrevista no 'Conversa com Bial', ele revelou que a confusão já estava resolvida.