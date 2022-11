'This Is Us': série estreia na Globo; saiba quem são os personagens e onde assistir

Na última quarta-feira (16), lançou, na programação da Globo, a série "This Is Us". Contando com seis temporadas, o último episódio da trama foi exibido em maio deste ano. A produção estreia na programação após a novela "Travessia" e será apresentada semanalmente na emissora.

A série americana já foi indicada 11 vezes no Emmy e ganhou duas das indicações. A história apresenta três diferentes épocas na vida da família Pearson com seus três filhos: Randall, Kevin e Kate.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Sinopse

O casal Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) sofrem um grande trauma após perder um de seus três gêmeos na hora do parto. No momento de dor, os dois decidem adotar outra criança recém nascida que foi resgatada pelos bombeiros. O que eles não imaginavam era que as diferenças entre os filhos fosse impactar de forma profunda a vivência de cada uma das crianças.

O drama traz os dilemas familiares como tema principal, principalmente apresentando a vida dos três filhos adultos, Randall (Sterling K. Brown) um advogado bem sucedido que precisa lidar com a volta de seu pai biológico.

Kevin (Justin Hartley), um ator de televisão que busca se reinventar e Kate (Chrissy Metz), uma mulher que sofre com o seu peso e traumas que isso gerou nela.

Onde assistir?

A plataforma Star+ liberou para os assinantes todas as temporadas de "This Is Us". A produção também está disponível no Prime Vídeo. Na TV aberta, o público pode conferir na Globo a primeira temporada, que será transmitida todas as quartas-feiras, às 22h25, após a novela "Travessia".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)