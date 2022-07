Série 'This is Us' chega à TV Globo em novembro

Uma das mais queridas séries de drama da atualidade, "This Is Us" terá sua estreia na grade de programação da TV Globo. A produção dos Estados Unidos será exibida a partir de novembro, logo após "Travessia", nova novela das 21h, que entrará no lugar de "Pantanal".

A produção acompanha a história da família Pearson ao longo das décadas. A primeira temporada, que será exibida na Globo, foi indicada a 11 Emmys e teve muito sucesso de audiência e repercussão.

No elenco estão atores como Milo Ventimiglia, que interpreta Jack Pearson, Mandy Moore (Rebecca), Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley e Chris Sullivan.

Com a vinda da série para a Globo, a nova temporada do reality gastronômico "Mestre do Sabor" não será mais exibida este ano.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)