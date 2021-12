Thiaguinho estaria vivendo namoro secreto com ex-BBB

Ao que tudo indica, o cantor Thiaguinho está vivendo um novo amor nos últimos meses. O pagodeiro estaria se relacionando com a ex-BBB Carol Peixinho, em affair que já dura por volta de 5 meses. As informações são do UOL.

O envolvimento entre Carol e Thiaguinho, porém, é tido como discreto, esse rotulação pública, para evitar os holofotes. O cantor ainda não viveu nenhum relacionamento assumido desde o término do casamento com a atriz Fernanda Souza, em 2019.

Embora sem grandes registros públicos, Carol já foi vista em shows de Thiaguinho, como o realizado recentemente em Maraú, na Bahia. A moça acompanhou tudo de pertinho, ao lado do palco. Segundo amigos, os dois passarão o Réveillon juntos.