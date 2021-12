Tatá Werneck implora para Thiaguinho 'flashback' com Fernanda Souza: 'Sofri muito'

Tatá Werneck deixou o pagodeiro Thiaguianho em uma "saia justa", na última quinta-feira (2), durante o programa “Lady Night”, do Multishow. Isso porque a apresentadora fez um pedido inusitado ao cantor: a volta do casamento dele com a ex-mulher, Fernanda Souza. As informações são da Isto É.

VEJA MAIS

Durante uma conversa descontraída, Tatá perguntou como estava a "Fernandinha", como é conhecida carinhosamente a artista. Thiaguinho respondeu: “Está maravilhosa, bem pra caramba”. Mas, o que ele não esperava é que a humorista pedisse a volta do ex-casal, que rompeu em outubro de 2019. “Eu imploro, fiquem juntos, por favor”, pediu a apresentadora.

Sem graça e visivelmente assustado, o ex-vocalista do Exaltasamba afirmou que a amizade entre os ex-pombinhos prevaleceu, porém, foi pego de surpresa pela resposta de Tatá: “Mas juntos transando, por favor. Eu imploro para que vocês sejam um só. Eu sofri muito, a gente ama vocês, por favor”.