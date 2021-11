Aumentam rumores de affair entre Carol Peixinho e Thiaguinho após serem vistos juntos

Mais uma evidência, que aumenta os rumores de um possível affair entre Carol Peixinho e Thiaguinho, foi encontrada pelos fãs dos dois. O possível casal já foi visto juntos em restaurantes, hotéis, e agora no show do cantor.

O romance teria começado quando Carol saiu do confinamento de “No Limite”; os dois famosos teriam engatado um namoro, mas ainda preferem não expor na mídia. O flagra dessa vez foi feito por um fã do cantor que estava no show do pagodeiro e filmou a ex-BBB filmando Thiaguinho, mesmo enquanto tentava se esconder atrás de uma cortina.

A primeira vez que os dois foram vistos juntos foi quando estavam em um restaurante em Salvador, cidade onde Carol nasceu. Uma fã tirou uma foto com eles, porém, com um em cada foto. Pelo fundo da imagem foi possível ver que os dois estavam no mesmo lugar.

Na época, a ex-No Limite não postou nada sobre o encontro em suas redes sociais. Thiaguinho fez alguns stories dizendo que estava na capital baiana, mas que não estava com a moça, e sim com outros amigos como Gominho e o radialista Dinho Junior.