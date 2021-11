Voltaram? Thiaguinho e Fernanda Souza agitam as redes sociais; entenda

O ex-casal Thiaguinho e Fernanda Souza virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (16). O cantor anunciou sua volta aos palcos e a atriz, às telas. Mas nada de reatarem o relacionamento que terminou em em outubro de 2019, após mais de oito anos juntos. As informações são do jornal Metrópoles e do portal Tecno Notícias.

Thiaguinho agradeceu o carinho que recebeu em seu último show e anunciou a chegada da turnê “Infinito”. O cantor usou seu perfil no Instagram para falar sobre o espetáculo.

Já Fernanda Souza vai comandar um programa de culinária, uma produção da Endemol para a Netflix. As gravações do programa devem começar já nas próximas semanas. A ex-global vai receber os convidados e conduzir as atrações.

A ex-Chiquitita tirou um ano sabático. Ela revelou que não pretende mais gravar novelas por conta da dinâmica exigente. Fernanda tem papéis marcantes em sua carreira, como nas novelas Chiquititas (1997 a 1998), Andando nas Nuvens (1999) e A Regra do Jogo (2015). Ela também apresentou Vai, Fernandinha (Multishow) e Só Toca Top (Globo).