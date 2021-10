Thiaguinho posta foto com Fafá, em Belém

O cantor Thiaguinho, que veio a Belém realizar shows, tirou um tempinho para almoçar com Fafá de Belém e a filha dela, a também cantora Mariana Belém, na sexta-feira, 8, na Casa de Saulo, restaurante do chef Saulo Jennings que fica na Casa das Onze Janelas, ponto turístico da capital paraense.

O pagodeiro ficou animado com o encontro e postou várias fotos no Instagram ao lado de Fafá, Mariana e do chef.

"Com a Fafá, em Belém! E com a Mari também… Belém! E com o Saulo, na Casa do Saulo! Foi assim!", legendou o cantor citando o título do show que a cantora paraense apresentou nesta quadra nazarena em homenagem a Paulo André e Ruy Barata, autores do clássico "Foi Assim".