Thiago Lacerda e Vanessa Lóes vão se divorciar após crise no casamento, diz colunista

Thiago Lacerda e a atriz Vanessa Lóes estariam vivendo uma crise no casamento, após mais de 20 anos juntos, inclusive, o casal está pensando em se separar. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”.

De acordo com Fábia, foram amigos próximos a Thiago e Vanessa que confirmaram o fatídico fim do relacionamento. A colunista entrou em contato com a assessoria do galã de TV, mas foi informada que a equipe não poderia comentar sobre o assunto.

“Infelizmente não tenho nenhuma novidade. Peço desculpas em não poder ajudar”, disse a assessora.