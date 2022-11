Chef paraense Thiago Castanho rejeita 'gourmetização' de produtos da Amazônia

O chef paraense Thiago Castanho deu uma longa entrevista para o Uol e falou da carreira, dos prós e contras da fama e o que quais os próximos passos que pretende dar. O paraense criticou o que chamou de inversão de valores sobre os produtos naturais da Amazônia. Outra questão colocada pelo cozinheiro é que quando começou a ganhar holofotes conseguiu inaugurar um novo empreendimento, mas ao mesmo tempo em que isso atrai o público, também afasta.

Um ponto colocado na entrevista é com relação a "gourmetização" dos produtos amazônicos. O chef critica o movimento e diz que ocorre uma inversão de valores, o qual tucupi e jambu proliferaram em cardápios de fino trato do sudeste, "colocados como um luxo, apenas para vender pratos por preços caros", diz.

De acordo com outra reflexão de Castanho, em um primeiro momento o público quer consumir o que está em evidência na mídia, mas depois o público ou uma parte dele acaba se afastando por imaginar que o produto seja caro.